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Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев проверил обеспечение безопасности и правопорядка в селах Кордайского района в ночное время, передает Kazakhstan Today.

Бердибек Сапарбаев пообщался с личным составом правоохранительных служб, обеспечивающих безопасность в районе.

Обстановка в населенных пунктах спокойная. Еще днем местных жителей заверили, что беспорядков больше не будет и ситуация находится под контролем. Людей и машин на улицах нет, на трассе между селами практически никакого движения. Правительственная комиссия, прибывшая из Нур-Султана, будет находиться в Кордайском районе для контроля ситуации на местах", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Также вчера Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Кордайского района. В ходе встречи со старейшинами, которая прошла в Доме культуры села Сортобе, вице-премьер призвал местных жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на различные провокации.

Наша задача – обеспечить безопасность населения и сохранение правопорядка. Вчерашняя трагедия не должна повториться. Для этого в регион по поручению главы государства прибыла правительственная комиссия, сотрудники правоохранительных органов. Порядок мы наведем, прошу вас сохранять спокойствие. Все необходимые средства и силы у нас есть", - отметил он.

По словам вице-премьера, зачинщиков и провокаторов конфликта определит специальная оперативно-следственная группа, которая проведет объективное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Мы всегда жили в дружбе и согласии. Такое произошло впервые. Между молодежью бывали мелкие ссоры, но во вчерашних событиях, мне кажется, участвовала третья сторона", - выразил мнение один из старейшин.

В свою очередь, Бердибек Сапарбаев еще раз подчеркнул, что произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер.

"Мы все граждане Республики Казахстан. Никаких национальных вопросов здесь нет. Был бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло", - отметил он.

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