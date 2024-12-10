Сдерживание цен перед Новым годом: в регионах Казахстана началось разбронирование стабфондов

Фото: МИД РК

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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу принял посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, чтобы завершить экономическую миссию, сообщает пресс-служба МИД РК.





Мурат Нуртлеу высоко оценил уровень казахско-китайского сотрудничества, главный вклад китайской дипломатии в развитие вечного всестороннего факторного партнерства, основанного на незыблемых узах дружбы и добрососедских отношений.





В свою очередь посол КНР поблагодарил за постоянную поддержку в проведении его миссии в Казахстане и в стране и заверил, что работа в нашей стране была для него большой ответственностью и честью.





Стороны отметили перспективы продолжения экономического диалога и торгово-экономического сотрудничества, а также ведущих мероприятий по проведению культурно-гуманитарных мероприятий, которые стали крепким мостом дружбы между двумя народами.