Сельского акима в ЗКО уволят за свадьбу сына

Уральск. 3 ноября. Kazakhstan Today - В ЗКО уволят сельского акима, устроившего свадьбу сыну, передает Kazakhstan Today.

Как уточняет региональное издание "Мой город" , Татжан Утемисов будет освобожден от должности с 10 ноября.

3 ноября состоялось очередное заседание оперативного штаба по нераспространению COVID-19. Аким области Гали Искалиев поинтересовался, подтвердился ли факт пышной свадьбы сына акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района Татжана Утемисова. Руководитель аппарата акима ЗКО Берик Батаев сообщил, что с 9 октября по 9 ноября сельский аким находится в очередном отпуске.

По этому поводу была проведена проверка. До 9 ноября Татжан Утемисов находится в отпуске. С 10 ноября он будет освобожден от должности. Вместе с тем, за нарушение карантинных ограничений в отношении Татжана Утемисова был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 41 тыс. тенге", - сообщил Берик Батаев.

С 10 ноября Утемисов покинет государственную службу.

В СМИ было опубликовано видео со свадьбы, снятое гостями на камеру. По словам очевидцев, виновником торжества оказался сын акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района. Аким региона Гали Искалиев поручил принять меры в отношении чиновника.

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