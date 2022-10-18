Сельскохозяйственных животных будут маркировать светоотражающей краской в Казахстане во избежание аварий

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Хозяев сельскохозяйственных животных обеспечат баллончиками со светоотражающей краской и такими же повязками, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
В ведомстве отметили, что на республиканских трассах имеется более 300 аварийно опасных участков. Одной из главных причин аварийности является появление на проезжей части домашних животных.
В этой связи в целях повышения безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках автомобильных дорог республиканского значения проводятся дополнительные мероприятия. Хозяева домашних животных (живущие близ республиканских автодорог) будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающим аэрозолем. Также планируется увеличить количество шумовых полос на аварийно опасных участках республиканских трасс. Будет установлено дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения. Кроме того, продолжится и разъяснительная работа", - сообщили в министерстве.
Вышеперечисленные меры планируется осуществить за счет средств, которые ежегодно выделяются на содержание республиканских трасс. Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека.