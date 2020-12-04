Сенат избрал судей Верховного суда

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании избрал двоих судей Верховного суда, передает Kazakhstan Today.

На должность судей Верховного суда избраны Абдолла Сакен и Омарбекова Мадениет.

Кроме того, Гахарман Дуйсенбаев освобожден от должности судьи Верховного суда РК.

Абдолла Сакен родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (юрист, экономист).

Трудовой стаж:

помощник, старший помощник Арысского межрайонного прокурора (1986-1989);

прокурор, старший прокурор прокуратуры Чимкентской области (1989-1990);

старший помощник прокурора Сайрамского района (1990-1992);

заместитель начальника управления юстиции Южно-Казахстанской области (1992-1993);

судья Южно-Казахстанского областного суда (1993-1996);

начальник управления юстиции Южно-Казахстанской области (1996-1999);

начальник управления юстиции города Алматы (02.1999-02.2002);

директор государственного учреждения "Центр судебной экспертизы" Министерства юстиции Республики Казахстан (02.2002-09.2003);

руководитель аппарата Верховного суда Республики Казахстан (09.2003-12.2004);

судья Верховного суда Республики Казахстан (12.2004-26.03.2007);

Председатель Мангистауского областного суда (26.03.2007-16.02.2011);

председатель суда города Астаны (16.02.2011-12.2013);

председатель Военного суда Республики Казахстан (12.2013-01.2018);

председатель Актюбинского областного суда (с 12.2018).

Омарбекова Мадениет родилась в 1965 году. Имеет высшее юридическое образование. Кандидат юридических наук.

Свою трудовую деятельность по юридической специальности начала с 1988 года секретарем судебного заседания Советского районного суда Караганды.

С 1990 году работала судебным исполнителем Советского районного суда Караганды.

С 1992 года - помощник председателя Советского районного суда Караганды.

В 1993 году избрана судьей Советского районного суда Караганды.

С 2000 года - судья Карагандинского областного суда.

С мая 2015 года по настоящее время - судья суда Нур-Султана.

Дуйсенбаев Гахарман родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1989), юрист.

Трудовой стаж:

киномеханик широкоэкранного кинотеатра имени И. Алтынсарина города Кзыл-Орда (1981-1985);

шофер Сырдарьинского районного суда Кзыл-Ординской области (1985-1986);

секретарь судебного заседания, старший консультант Кзыл-Ординского областного суда (1986-1993);

судья суда города Ленинска Кзыл-Ординской области (1993-1997);

судья Кызылординского областного суда (1997-2002);

председатель Кармакчинского районного суда Кызылординской области (2002-2007);

председатель Аральского районного суда Кызылординской области (2007-07.2012);

председатель Сырдарьинского районного суда Кызылординской области (02.07.2012-12.12.2013);

судья Кызылординского областного суда (12.12.2013-18.12.2015);

судья Верховного суда Республики Казахстан (с 10.12.2015).

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