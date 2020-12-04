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Сенат избрал судей Верховного суда

03.12.2020 12529
Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании избрал двоих судей Верховного суда, передает Kazakhstan Today.
 
На должность судей Верховного суда избраны Абдолла Сакен и Омарбекова Мадениет.
 
Кроме того, Гахарман Дуйсенбаев освобожден от должности судьи Верховного суда РК.
 
Абдолла Сакен родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (юрист, экономист).
 
Трудовой стаж:
 
помощник, старший помощник Арысского межрайонного прокурора (1986-1989);
 
прокурор, старший прокурор прокуратуры Чимкентской области (1989-1990);
 
старший помощник прокурора Сайрамского района (1990-1992);
 
заместитель начальника управления юстиции Южно-Казахстанской области (1992-1993);
 
судья Южно-Казахстанского областного суда (1993-1996);
 
начальник управления юстиции Южно-Казахстанской области (1996-1999);
 
начальник управления юстиции города Алматы (02.1999-02.2002);
 
директор государственного учреждения "Центр судебной экспертизы" Министерства юстиции Республики Казахстан (02.2002-09.2003);
 
руководитель аппарата Верховного суда Республики Казахстан (09.2003-12.2004);
 
судья Верховного суда Республики Казахстан (12.2004-26.03.2007);
 
Председатель Мангистауского областного суда (26.03.2007-16.02.2011);
 
председатель суда города Астаны (16.02.2011-12.2013);
 
председатель Военного суда Республики Казахстан (12.2013-01.2018);
 
председатель Актюбинского областного суда (с 12.2018).
 
Омарбекова Мадениет родилась в 1965 году. Имеет высшее юридическое образование. Кандидат юридических наук.
 
Свою трудовую деятельность по юридической специальности начала с 1988 года секретарем судебного заседания Советского районного суда Караганды. 
 
С 1990 году работала судебным исполнителем Советского районного суда Караганды. 
 
С 1992 года - помощник председателя Советского районного суда Караганды.
 
В 1993 году избрана судьей Советского районного суда Караганды. 
 
С 2000 года - судья Карагандинского областного суда. 
 
С мая 2015 года по настоящее время - судья суда Нур-Султана. 
 
Дуйсенбаев Гахарман родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1989), юрист.
 
Трудовой стаж:
 
киномеханик широкоэкранного кинотеатра имени И. Алтынсарина города Кзыл-Орда (1981-1985);
 
шофер Сырдарьинского районного суда Кзыл-Ординской области (1985-1986);
 
секретарь судебного заседания, старший консультант Кзыл-Ординского областного суда (1986-1993);
 
судья суда города Ленинска Кзыл-Ординской области (1993-1997);
 
судья Кызылординского областного суда (1997-2002);
 
председатель Кармакчинского районного суда Кызылординской области (2002-2007);
 
председатель Аральского районного суда Кызылординской области (2007-07.2012);
 
председатель Сырдарьинского районного суда Кызылординской области (02.07.2012-12.12.2013);
 
судья Кызылординского областного суда (12.12.2013-18.12.2015);
 
судья Верховного суда Республики Казахстан (с 10.12.2015).
 

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