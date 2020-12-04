Сенат избрал судей Верховного суда

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании избрал двоих судей Верховного суда, передает Kazakhstan Today.
На должность судей Верховного суда избраны Абдолла Сакен и Омарбекова Мадениет.
Кроме того, Гахарман Дуйсенбаев освобожден от должности судьи Верховного суда РК.
Абдолла Сакен родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (юрист, экономист).
Трудовой стаж:
помощник, старший помощник Арысского межрайонного прокурора (1986-1989);
прокурор, старший прокурор прокуратуры Чимкентской области (1989-1990);
старший помощник прокурора Сайрамского района (1990-1992);
заместитель начальника управления юстиции Южно-Казахстанской области (1992-1993);
судья Южно-Казахстанского областного суда (1993-1996);
начальник управления юстиции Южно-Казахстанской области (1996-1999);
начальник управления юстиции города Алматы (02.1999-02.2002);
директор государственного учреждения "Центр судебной экспертизы" Министерства юстиции Республики Казахстан (02.2002-09.2003);
руководитель аппарата Верховного суда Республики Казахстан (09.2003-12.2004);
судья Верховного суда Республики Казахстан (12.2004-26.03.2007);
Председатель Мангистауского областного суда (26.03.2007-16.02.2011);
председатель суда города Астаны (16.02.2011-12.2013);
председатель Военного суда Республики Казахстан (12.2013-01.2018);
председатель Актюбинского областного суда (с 12.2018).
Омарбекова Мадениет родилась в 1965 году. Имеет высшее юридическое образование. Кандидат юридических наук.
Свою трудовую деятельность по юридической специальности начала с 1988 года секретарем судебного заседания Советского районного суда Караганды.
С 1990 году работала судебным исполнителем Советского районного суда Караганды.
С 1992 года - помощник председателя Советского районного суда Караганды.
В 1993 году избрана судьей Советского районного суда Караганды.
С 2000 года - судья Карагандинского областного суда.
С мая 2015 года по настоящее время - судья суда Нур-Султана.
Дуйсенбаев Гахарман родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1989), юрист.
Трудовой стаж:
киномеханик широкоэкранного кинотеатра имени И. Алтынсарина города Кзыл-Орда (1981-1985);
шофер Сырдарьинского районного суда Кзыл-Ординской области (1985-1986);
секретарь судебного заседания, старший консультант Кзыл-Ординского областного суда (1986-1993);
судья суда города Ленинска Кзыл-Ординской области (1993-1997);
судья Кызылординского областного суда (1997-2002);
председатель Кармакчинского районного суда Кызылординской области (2002-2007);
председатель Аральского районного суда Кызылординской области (2007-07.2012);
председатель Сырдарьинского районного суда Кызылординской области (02.07.2012-12.12.2013);
судья Кызылординского областного суда (12.12.2013-18.12.2015);
судья Верховного суда Республики Казахстан (с 10.12.2015).
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