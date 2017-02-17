Сенат ратифицировал соглашение с ЮНЕСКО о создании в Казахстане гляциологического центра

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Сенат ратифицировал соглашение с ЮНЕСКО о создании в Казахстане гляциологического центра16.02.2017
Государство  22:05

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством РК и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Казахстане Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО", сообщила пресс-служба сената.

"Создание Центра будет способствовать развитию гляциологической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях, развитию исследований по проблемам гляциологии, горной криосферы, гидрологии и климатологии, решению проблем водной и продовольственной безопасности", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в сенате, Центр будет способствовать укреплению координации научно-исследовательской деятельности и обмену информацией между соответствующими организациями, осуществлению научных исследований в области изменения климата, поощрению разработки региональных научно-исследовательских программ, распространению результатов проведенных научных исследований посредством теоретических и практических семинаров, учебных курсов, конференций и периодических изданий.
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