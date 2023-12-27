Сенатор Закиржан Кузиев заявил о критическом уровне деградации почвы в стране
Почвы с низким содержанием гумуса на неорошаемых землях составляют 63%, а на орошаемых - 98%
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При отсутствии должной заботы о почве все сильнее проявляется дефляция, водная эрозия, засоление, снижение содержания гумуса.
Все это усугубляется нарушением в агротехнологиях, низкой культуре земледелия и слабыми сельскохозяйственными знаниями товаропроизводителей. Это в совокупности остро обозначило проблему деградации земель. Их площади в Казахстане составляют более 75% от всей территории, оставшиеся 25% относительно плодородных почв имеют риск потери этого свойства в виду генетически обусловленной низкой степени устойчивости аэрогенному воздействию", - пишет сенатор Закиржан Кузиев в депутатском запросе на имя премьер-министра.
По его словам, даже при должной рекультивации для восстановления слоя почвы всего на 1,5 сантиметра требуется 50 лет. А полностью до 40 сантиметров - до 900 лет.
Средневзвешенное содержание гумуса в почвах снизилось до 0,5-1,5%, тогда как оптимальное обеспеченность составляет 3,5-5%. Для того чтобы поднять содержание гумуса - основного показателя плодородия почвы, необходимо как минимум 50 лет", - добавил сенатор.
Закиржан Кузиев отметил, что сложившие условия в Казахстане ведут к значительному снижению плодородия почв. По данным ООН, из 280 миллионов гектаров га территории Казахстана опустыниванию подвержено 180 миллионов, это 66% всей площади. Ежегодный ущерб от деградации пастбищ составляет 900 миллионов долларов. Упущенный доход из-за эрозии пашни - 800 миллионов долларов, из-за вторичного засоления - более 400 миллионов долларов.
Также, по словам сенатора, в Казахстане истощение пашни создает огромные социально-экономические и экологические проблемы. Поэтому в этих условиях должны быть приняты меры по сохранению и воспроизводству основного ресурса фермеров - плодородия почв. В том числе фундаментальное долгосрочное исследование, связанное с состоянием почвенных ресурсов.
Согласно информации Казахского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии имени Успанова, во всех областях Казахстана отмечаются устойчивые тенденции к снижению в почве содержания гумуса. В результатах последних агрохимических исследований почвы с низким содержанием гумуса на неорошаемых землях составляют 63%, а на орошаемых 98%.
К сожалению, в последние годы почвоведению в Казахстане уделяют очень мало внимания. Исследования по почвам растворились в направлениях рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития АПК. Нигде и никогда не упоминалось слово "почва", его объединили со словами земля, земледелие, хотя именно почвоведы могут определить целевое использование почвенных ресурсов. До сих пор в республике никак не регламентируется определение почвы, состояние ее плодородия, в отличие от России Узбекистана, стран ЕС, США и Канады", - пишет Закиржан Кузиев.
По его словам, в связи с этим есть необходимость разработки закона об охране почв, а также принятие долгосрочной государственной научно-целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния РК за период 2025-2035 года". Программа позволила бы проводить на системной основе широкомасштабные мониторинговые исследования почвенного покрова с созданием современной почвенной информационной системы для оперативного и целенаправленного управления почвенными ресурсами.