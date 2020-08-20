Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Сергек лишил нечистых на руку дорожных полицейских коррупционных доходов. Об этом сегодня на совещании по борьбе с коррупцией заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Сергек показал, какую выгоду государству могут принести передовые технологии в части фиксации нарушений. Заодно он лишил коррупционных доходов нечистых на руку дорожных полицейских. Всем государственным органам, в первую очередь акиматам, нужно взять этот опыт на вооружение. Подобные цифровые решения исключают человеческий фактор и устраняют условия, способствующие коррупции", - сказал президент.

Он отметил, что до сих пор не изжита практика, когда в ответ на претензии одного ведомства приходится нести справку из другого госоргана. Такие анахронизмы и должна устранять цифровизация.

По словам президента, люди, которые в повседневной жизни сталкиваются с коррупцией, не верят в справедливость. Многочисленные факты незаконных поборов были выявлены во время пандемии.

Например, сотрудники акимата Жетысуского района Алматы регулярно брали взятки за пропуск граждан через блокпост. Такие данные наблюдались в нескольких регионах. На самом деле, я думаю, это происходило везде. Пока наши граждане сталкиваются с бытовой коррупцией, проводимая наша с вами работа будет неэффективной", - подчеркнул Токаев.

В этой связи глава государства поручил Агентству по борьбе с коррупцией совместно с правительством разработать дорожную карту по борьбе с бытовой коррупцией.

Также Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на защите предпринимательства. По его информации, за пять лет по уголовным делам о воспрепятствовании предпринимательской деятельности осуждено 11 лиц, по делам о рейдерстве - 7.

Из этих цифр видно, что правоохранительные механизмы защиты бизнеса пробуксовывают", - сказал президент.

Он поручил правительству совместно с Генеральной прокуратурой в месячный срок внести на утверждение конкретные предложения по вопросам борьбы с коррупцией.

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