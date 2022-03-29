Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК
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Правительство утвердило общенациональный план мероприятий по реализации послания президента
Представленный общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства полностью отвечает поставленным задачам, прошел все необходимые процедуры согласования. В этой связи надо без промедлений приступить к реализации данного плана.
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В Казахстане более 6 тысяч военнослужащих срочной службы уволят в запас
Как отмечают командиры воинских частей, за прошедший год солдаты срочной службы окрепли физически и морально, освоили воинские специальности, достигли высоких результатов в боевой подготовке, что неоднократно демонстрировали на практике. За качественное выполнение учебно-боевых задач и успехи в службе отличившиеся военнослужащие награждены благодарственными письмами, грамотами, фотографиями у развернутого боевого знамени части", - сообщили в Минобороны.
Ермухамет Ертысбаев избран председателем Народной партии Казахстана
В ходе XIX, внеочередного съезда НПК в политическом руководстве партии произошла реорганизация. Председателем НПК был избран Ермухамет Ертысбаев. Прежний руководитель, глава парламентской фракции НПК, депутат мажилиса Айкын Конуров стал первым зампредом", - сообщается на сайте Народной партии РК.
Аэропорт Уральска назвали именем Маншук Маметовой
Присвоить товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имя Маншук Маметовой", - говорится в документе.
Назначен зампредседателя Комитета госдоходов
Приказом министра финансов РК Панбаев Азамат Серикович назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов", - говорится в сообщении ведомства.
Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН грамоту о ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Таким образом, Казахстан стал 90-м из 193 государств - членов ООН, которые присоединились к документу, сообщает пресс-служба МИД РК.
Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.
Согласно положениям протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами протокола.
29 декабря 2021 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".
Таким образом, присоединение ко второму факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства.
Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено указом президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.
16 марта 2022 года в своем послании народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" Токаев отметил, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию.
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