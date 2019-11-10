Шпекбаев озвучил средний размер взятки в Казахстане

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - Глава Агентства РК по противодействию коррупции назвал средний размер взятки, выступая на Антикоррупционном форуме в Алматы , передает Kazakhstan Today.

75% привлеченных к уголовной ответственности - это мелкие чиновники. Средняя сумма взятки у них - 83 тысячи. У руководителей средняя взятка - 820 тысяч. В 10 раз выше!" - цитирует Шпекбаева Первый канал "Евразия" .

Тем не менее, по мнению главы Агентства, в этом году коррупционных преступлений стало меньше.

Одной из новых мер по борьбе с коррупцией станет законопроект, который обяжет руководителей госорганов подавать в отставку в случае уличения подчиненных во взяточничестве.

Данный законопроект рассмотрен уже в мажилисе и в сенате и находится на подписи у главы государства. Теперь, если заместители или председатели комитетов, министров или акимов, замы, руководители аппарата, на кого он представление пишет, если они будут задерживаться, автоматически должен подавать в отставку. Я имею в виду после обвинительного приговора", - подчеркнул Шпекбаев.

По его словам, документ станет дополнительной гарантией того, что на место своего заместителя руководитель будет искать толкового сотрудника, который и работу свою выполнить сможет, и "под монастырь" не подведет.

Между тем один из участников форума назвал причину, по которым некоторые чиновники воруют бюджетные деньги.

Самая страшная болезнь, коррупцией ведь болеют, в основном в высших эшелонах власти, люди, от которых какие-то решения зависят. Так вот, у нас есть неуемная тяга к роскоши. Именно к роскоши. Чем цивилизованный мир давным-давно отболел", - отметил кинорежиссер Ермек Турсунов.

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