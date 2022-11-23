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Штаб Токаева посетили 44 иностранных СМИ из 37 стран мира

22.11.2022, 17:44 11776
Фото: Amanat
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республиканский общественный штаб Касым-Жомарта Токаева посетили представители зарубежных средств массовой информации и международные наблюдатели, сообщает пресс-служба Народной коалиции.
 
Так, штаб посетили журналисты 44 иностранных СМИ из 37 стран мира. В их числе - журналисты из США, Канады, Великобритании, России, Турции, Бельгии, Испании, Австрии, Италии, Швейцарии, Кореи, Индии и др.
 
Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов ознакомил их с деятельностью центров агитации и аналитики, общественной приемной кандидата, медиа-штаба, центра координации работы доверенных лиц, штаба наблюдателей и молодежного сектора.
 

Это функциональный, высокотехнологичный центр, позволивший нам оперативно принимать те или иные решения в период избирательной кампании. В течение месяца практически круглосуточно здесь совместно работали представители организаций, вошедших в Народную коалицию в поддержку Касым-Жомарта Токаева. Работа штаба была организована в строгом соответствии с принципами прозрачности, открытости и соблюдением законодательных норм", - отметил Асхат Оралов.

 
По итогам встречи для представителей иностранных СМИ был проведен брифинг, в ходе которого исполнительный секретарь AMANAT ответил на все интересующие журналистов вопросы.
 
Также с деятельностью штаба в электоральный период ознакомились международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации исламского сотрудничества, Соединенных Штатов Америки и др.
 
Стоит отметить, что за период агитации сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили 42 города и более 5000 сельских населенных пунктов. Проведено 24 тысячи агитационных мероприятий с охватом 3 млн избирателей. В ходе встреч собрано более 40 тысяч предложений и пожеланий граждан.
 

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Токаев признан избранным президентом РК

22.11.2022, 17:25 12626
Токаев признан избранным президентом РК
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный избирательный комитет РК опубликовал постановление об установлении итогов внеочередных выборов президента, сообщили в пресс-службе ЦИК.
 
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет:
 
  1. Считать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича избранным президентом Республики Казахстан.
  2. Зарегистрировать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича в качестве президента РК.
  3. Вручить зарегистрированному президенту РК соответствующее удостоверение.
  4. Определить 26 ноября 2022 года днем принесения присяги президента РК Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, избранного на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года.
  5. Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение об итогах внеочередных выборов президента РК.

Напомним, на пост президента РК баллотировались шесть человек. Согласно окончательным данным ЦИК, за Токаева проголосовали 81,31% избирателей. Инаугурация президента состоится 26 ноября.  
 

Инаугурация Токаева состоится 26 ноября

22.11.2022, 11:33 20771
Инаугурация Токаева состоится 26 ноября
Фото: Акорда
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония вступления в должность президента Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
 
ЦИК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана. Инаугурация избранного на второй срок президента пройдет 26 ноября, в субботу.

По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, на инаугурацию президента не потребуется дополнительного выделения средств из бюджета. Об этом глава Минфина рассказал журналистам в кулуарах правительства.
 
Центризберком озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым, набрав 81,31% голосов избирателей, победил действующий президент РК Касым-Жомарт Токаев.
 

Окончательные итоги выборов: Токаев победил, набрав 81,31% голосов

22.11.2022, 11:24 21636
Окончательные итоги выборов: Токаев победил, набрав 81,31% голосов
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан озвучила окончательные итоги выборов президента, состоявшихся 20 ноября 2022 года.
 
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров подытожил, что в целом в выборах приняли участие более 8,3 млн избирателей, что составляет 69,44%.
 
Голоса избирателей, по данным ЦИК, распределились следующим образом:
 
за Каракат Абден проголосовали 2,6%;
 
за Нурлана Ауесбаева - 2,22%;
 
за Жигули Дайрабаева - 3,42%;
 
за Мейрам Кажыкен - 2,53%;
 
за Касым-Жомарта Токаева - 81,31%;
 
за Салтанат Турсынбекову - 2,12%;
 
Против всех проголосовали 5,8% избирателей.

 
Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.  

Общее число граждан РК согласно уточненным спискам составило 11 953 465 человек. Получили бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%.

На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.

В этом году в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".

Международные миссии дали оценку прошедшим президентским выборам в Казахстане.
 

Смаилов обозначил ключевые направления работы кабмина на ближайшие годы

22.11.2022, 10:04 24116
Смаилов обозначил ключевые направления работы кабмина на ближайшие годы
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов обозначил ключевые направления работы правительства на ближайшие годы в свете прошедших выборов президента страны, сообщает пресс-служба правительства.
 

Основная задача правительства на ближайшие семь лет - обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного лавы государства. В основу этой программы заложены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.


По его словам, усилия правительства будут направлены на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения, повышение доходов населения.

Глава кабмина отметил, что для достижения главной цели - построения Справедливого Казахстана - все государственные органы и ведомства должны сконцентрироваться на создании благополучных и безопасных условий жизни населения нашей страны.
 

Мы должны обеспечить практическую реализацию всех стратегических документов, программ и проектов, направленных на решение социально-экономических вопросов", - уточнил премьер.

 

 

Касымбек рассказал Токаеву о ситуации на "АрселорМиттал Темиртау"

21.11.2022, 16:41 49316
Касымбек рассказал Токаеву о ситуации на "АрселорМиттал Темиртау"
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Женис Касымбек отчитался перед президентом об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области за 10 месяцев текущего года.
 
Президенту было доложено о положительной динамике роста в промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций, сообщает Акорда.
 
Как сообщил Касымбек, объем производства промышленной продукции в области составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5 %). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3%. В экономику региона привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5%), значительная часть которых (92%) приходится на частные инвестиции. За январь-октябрь 2022 года введено 414,4 тысячи квадратных метров жилья. Это на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Глава государства был проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением. Касымбек также доложил главе государства о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау".
 
В завершение встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона.

Напомним, ранее Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.  
 

Путин поздравил Токаева с избранием на пост президента

21.11.2022, 14:51 54326
Путин поздравил Токаева с избранием на пост президента
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства, сообщается на официальном сайте Кремля.
 

От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", - написал российский президент.

 
Он также отметил, что отношения стратегического партнерства и союзничества между странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно.
 

Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", - подчеркнул российский президент.

 
Он также пожелал Касым-Жомарту Токаеву всяческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Токаева поздравили президенты Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, а также китайский лидер Си Цзиньпин.
 

В МИД рассказали, сколько казахстанцев проголосовали за рубежом

21.11.2022, 13:08 60516
В МИД рассказали, сколько казахстанцев проголосовали за рубежом
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел сообщили, что явка избирателей за рубежом составила 88,78%.

За рубежом при загранучреждениях Республики Казахстан в 53 государствах были открыты 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек.

Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. 11 360 граждан РК проголосовали, что составило явку в 88,47%,  - проинформировали в МИД.


Как сообщалось ранее, окончательная явка на выборах президента Казахстана составила 69,44%. Общее число граждан РК согласно уточненным спискам составило 11 953 465 человек. Получили бюллетени 8 300 046 человек.
 

ЦИК: Токаев набрал 81,31% голосов избирателей

21.11.2022, 11:17 59841
ЦИК: Токаев набрал 81,31% голосов избирателей
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, за действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей, сообщил на брифинге председатель ЦИК Нурлан Абдиров.
 
Согласно данным ЦИК, голоса из распределились следующим образом:
 
  • за Каракат Абден проголосовали 206 206 человек (2,6%);
 
  • за Нурлана Ауесбаева - 176 116 человек (2,22%);
 
  • за Жигули Дайрабаева - 271 641 человек (3,42%);

  • за Мейрам Кажыкен - 200 907 человек (2,53%);

  • за Касым-Жомарта Токаева - 6 456 392 человек (81,31%);

  • за Салтанат Трусынбекову - 168 731 человек (2,12%);
 
  • Против всех проголосовали 460 484 человек (5,8%).
 
К настоящему времени завершился подсчет голосов на всех избирательных участках во всех регионах Казахстана и за рубежом.

Общее число граждан РК согласно уточненным спискам составило 11 953 465 человек. Получили бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%, проинформировал глава ЦИК.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.  

На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.

В этом году в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".

По республике процедура голосования стартовала с 07.00, на 86 отдельных участках - с шести утра и закончилась в 20.00 по времени Астаны.  

В связи с нахождением в другом часовом поясе прекратили работу в 21.00 по времени столицы избирательные участки в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.  

68 избирательных участков были открыты в 53 странах мира.

Согласно нормам действующего законодательства на установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента Республики Казахстан в Центральной избирательной комиссии РК предусмотрено семь дней - не позднее 27 ноября 2022 года. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов президента РК не позднее 10 дней со дня проведения выборов - не позднее 30 ноября 2022 года.
 

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