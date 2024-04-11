10.04.2024, 12:15 68591
Штрафы и пени за просрочку платежей по кредитам отменят в районах ЧС
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК внесло дополнения в правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе.
Изменения опубликованы на портале "Открытые НПА".
В правила внесены следующие дополнения:
- Заемщикам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, предоставляется отсрочка платежей. Все платежи по графикам текущего года, распределяется на платежи последующего года до конца срока финансирования равномерными платежами с соответствующим продлением действия договора;
- По кредитам пострадавших заемщиков не начисляются штрафы и пеня за просрочку платежей, возникших в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера.
Кроме того, в правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц внесено следующее дополнение:
- Оплата труда лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места на территории, где введена чрезвычайная ситуация природного и (или) техногенного характера на период действия чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, осуществляется Центром трудовой мобильности ежемесячно без истребования сведений от работодателей, путем перечисления денежных средств на текущие (карточные) счета лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места.
В пояснении к документу подчеркивается, что поправки вносятся в рамках обеспечения защиты интересов лиц с инвалидностью в период чрезвычайных ситуаций, в части переосвидетельствования и продления срока, для получения социального пособия, а также в части выплаты заработной платы трудоустроенным гражданам на рабочих местах субсидируемых государством.
Документ размещен для публичного обсуждения до 23 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков автоматически продлят назначение АСП, а также отсрочат на 3 месяца выплату кредитов.
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11.04.2024, 12:30 6831
В Казахстане вводят пожизненное лишение свободы за убийство детей: парламент принял закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, целями инициированного депутатами мажилиса парламента Республики Казахстан закона является усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
Также задачами закона являются:
- криминализация побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью путем их перенесения из Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в Уголовный кодекс Республики Казахстан;
- введение в УК РК новой статьи 98-3, устанавливающей особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом (оказание психологической помощи, запрет на употребление алкогольных напитков и др.);
- ужесточение ответственности путем исключения наказания в виде ограничения свободы по статье 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и статье 107 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);
- исключение возможности примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних;
- установление наказания в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК РК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК РК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК РК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК РК;
- криминализация приставания сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста путем введения в УК РК новой статьи 121-1.
Ранее депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".
11.04.2024, 12:09 9446
Насильникам детей ограничат въезд в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".
Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, целями инициированного депутатами парламента закона являются совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы, механизмов государственного контроля в области миграции населения, обеспечение гарантии прав граждан в условиях чрезвычайного положения, а также устранение имеющихся пробелов в законодательстве.
Также задачами закона являются:
- ограничение въезда в Республику Казахстан и приобретения гражданства страны иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности;
- определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции. В частности, на законодательном уровне утверждается порядок проверки юридических, физических лиц, использующих иностранную рабочую силу, которая будет осуществляться территориальными органами внутренних дел;
- урегулирование вопроса использования в чрезвычайных ситуациях документов, удостоверяющих личность, и иных документов с истекшим сроком действия, если возможность их продления или замены отсутствует. Такие документы будут признаваться действительными независимо от срока их действия;
- в целях предотвращения двойного гражданства вводится новое основание для утраты гражданства Республики Казахстан - в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства, после приобретения гражданства Казахстана.
Отмечается, что в действующем законодательстве предусмотрена регистрация утраты гражданства Казахстана только за приобретение гражданства иностранного государства.
Напомним, в конце февраля мажилис одобрил законопроект о пожизненном заключении насильников детей. Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
11.04.2024, 08:30 17466
Какую помощь получат пострадавшие от паводка
Фото: mazhilis_kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП. Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства финансов РК Арай Даулеткызы на брифинге в СЦК.
По ее словам, средства в регионы будут направлены через Министерство промышленности и строительства. Дома, нуждающиеся в ремонте, будут восстановлены за счет средств акиматов. Оценка ущерба будет проведена акиматами, сразу как уйдет вода. По дачным домам размер компенсации составит до 100 МРП.
При этом в случае если дача является единственным жильем или пострадавшие относятся к категории социально уязвимых слоев населения, то акиматами будет рассмотрена возможность предоставления альтернативного жилья. По сельскохозяйственным животным возмещение потерь будет производиться за счет средств местных исполнительных органов. Банками и МФО всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок три месяца (с 1 апреля по 30 июня 2024 года) без посещения отделений банков и МФО", - сказала спикер.
Она отметила, что на текущий момент правительством совместно с местными исполнительными органами мобилизованы все имеющиеся ресурсы республиканского и местных бюджетов. В этих целях правительством утвержден план финансирования мероприятий по устранению последствий паводков с алгоритмом взаимодействия местных исполнительных органов с центральными госорганами.
Списки пострадавшего населения и оценка ущерба формируются и производятся акиматами.
10.04.2024, 19:16 42126
Минобороны дополнительно направило свыше 300 военнослужащих в Атыраускую область
Фото: МО РК
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Атырау. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие бригады морской пехоты на 13 единицах военной техники выдвинулись в Махамбетский район сопредельного региона для оказания помощи населению в борьбе с весенним половодьем, сообщает пресс-служба МО РК.
В Атырау морские пехотинцы отправились комбинированным способом. Сначала по железной дороге они прибудут в областной центр, оставшиеся 60 км преодолеют своим ходом на военной технике. Такой способ передвижения позволяет оперативно доставить личный состав, военную технику и инженерное имущество в назначенный район.
Участие морских пехотинцев в борьбе с паводками покажет их готовность к выполнению служебного долга в сложных и критических ситуациях. В трудный час армия всегда приходит на помощь. Военнослужащие обеспечат безопасность гражданского населения и помогут в восстановлении пострадавших сел", - отметил командир бригады морской пехоты подполковник Азамат Сулейменов.
Вместе с морскими пехотинцами к борьбе с паводками в указанном регионе привлечены другие воинские части Актауского гарнизона. В Кульсары на работах по восстановлению дамбы и укладке мешков с песком по периметру задействованы 157 военнослужащих войсковой части 99116 и 163 бойца бригады территориальной обороны Мангистауской области.
10.04.2024, 11:31 72396
Ранее судимые охранники и неработающие камеры: грубые нарушения безопасности обнаружили в школах Жетысу
Всего выявлено более 300 нарушений санэпиднорм и безопасности
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Талдыкорган. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры выявили многочисленные нарушения в сфере безопасности в школах области Жетысу, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего выявлено более 300 нарушений санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности.
Возле пяти учебных учреждений отсутствовали пешеходные переходы и знаки "Дети", а территории двух школ в Сарканском районе и городе Талдыкоргане оказались не полностью огорожены, что позволяло посторонним лицам легко проникать на их территорию.
В 60 школах большинство камер видеонаблюдения не функционировали и лишь 170 из них были подключены к центральным оперативным управлениям полиции. 25 школ функционировали с просроченными санитарными заключениями, а в отдельных случаях имелись факты хранения просроченных медицинских препаратов и продуктов питания для учеников. В 17 школах были обнаружены случаи свободного доступа учеников к запрещенному интернет-контенту", - сообщает ведомство.
Также вопреки требованиям трудового законодательства в школах области трудились три охранника, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления.
Один из них был ранее приговорен к 11 годам лишения свободы за хранение наркотических средств в особо крупном размере", - подчеркнули в ведомстве.
По результатам проверок прокуроры начали досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования в Кербулакском районе.
По всем выявленным нарушениям внесено 40 актов надзора об устранении нарушений, 135 лиц привлечены к административной ответственности, дисциплинарной - 41 лицо", - резюмировали в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году Антикор начал расследование о миллиардных хищениях в системе образования области Жетысу.
10.04.2024, 09:31 79316
В СКО начинают принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска
Фото: primeminister.kz
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Петропавловск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый вице-премьер Роман Скляр, сообщила пресс-служба правительства.
Во время очередного ночного объезда аким Петропавловска Серик Мухамедиев доложил первому заместителю премьер-министра о нежелании 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов эвакуироваться из зоны подтопления. По его словам, граждане заявляют, что справятся с паводками своими силами. Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.
Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох - это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо", - сказал он.
Первый вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева.
В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды. И уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.
Как сообщалось ранее, большая вода идет по реке Есиль, на Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива.
10.04.2024, 08:11 83836
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с праздником Ораза айт, который все мусульмане встречают с особой радостью! В священный месяц Рамазан верующие уделяют большое внимание общечеловеческим ценностям и искренне стремятся к духовному очищению, протягивают руку помощи нуждающимся, проявляют заботу об окружающих. Совершенные во время тридцатидневного поста благие поступки, основанные на терпении, стойкости и умеренности, раскрывают истинную суть Ораза айта", - сказал Токаев.
Он отметил, что традиционная религия наших предков призывает всех людей к миру и спокойствию, милосердию и состраданию, доброте и созиданию, достижению заслуженного успеха через честный труд. Это в конечном итоге способствует укреплению единства и процветанию всего нашего народа.
Идеалы ислама, месяца Рамазан и праздника Ораза айт гармонично переплетены с нашим культурным наследием и обычаями. Эта преемственность объединяет всех граждан, внося важный вклад в построение справедливого общества. Пусть в нашей стране всегда царят мир и согласие, а в каждом доме будет счастье и благополучие! С праздником Ораза айт!" - сказал президент РК.
09.04.2024, 18:54 118066
Освобожден от должности вице-министр промышленности и строительства
Тимур Карагойшин ушел на пенсию
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Тимур Карагойшин освобожден от должности вице-министра промышленности и строительства в связи с достижением пенсионного возраста, сообщает пресс-служба правительства.
Тимур Карагойшин в разные годы работал заместителем акима города Уральска, директором филиала АО "НК "КТЖ" Дирекция по проектированию и капитальному строительству", директором департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области, генеральным директором РГП "Госэкспертиза" и вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.
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