Штрафы и пени за просрочку платежей по кредитам отменят в районах ЧС

Также заемщикам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, предоставляется отсрочка платежей

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК внесло дополнения в правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе.









В правила внесены следующие дополнения:





Заемщикам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, предоставляется отсрочка платежей. Все платежи по графикам текущего года, распределяется на платежи последующего года до конца срока финансирования равномерными платежами с соответствующим продлением действия договора;

По кредитам пострадавших заемщиков не начисляются штрафы и пеня за просрочку платежей, возникших в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера.





Кроме того, в правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц внесено следующее дополнение:





Оплата труда лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места на территории, где введена чрезвычайная ситуация природного и (или) техногенного характера на период действия чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, осуществляется Центром трудовой мобильности ежемесячно без истребования сведений от работодателей, путем перечисления денежных средств на текущие (карточные) счета лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места.





В пояснении к документу подчеркивается, что поправки вносятся в рамках обеспечения защиты интересов лиц с инвалидностью в период чрезвычайных ситуаций, в части переосвидетельствования и продления срока, для получения социального пособия, а также в части выплаты заработной платы трудоустроенным гражданам на рабочих местах субсидируемых государством.





Документ размещен для публичного обсуждения до 23 апреля 2024 года.



