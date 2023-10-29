Ситуация остается критической - премьер о безопасности на АМТ

Смаилов поручил акимату Карагандинской области совместно с МЧС и другими госорганами принять необходимые меры по ликвидации аварии

Рассказать друзьям

Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает пресс-служба главы правительства.

primeminister.kz





Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Им предоставляется медицинская помощь в полном объеме", - сказал Алихан Смаилов.





В ходе заседания была представлена подробная информация о текущей ситуации на шахте, ходе спасательных работ и иных принимаемых мерах.





Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с обеспечением промышленной безопасности на предприятии по-прежнему остается критической.





По итогам заседания он поручил акимату Карагандинской области совместно с МЧС и другими госорганами принять необходимые меры по ликвидации аварии.





Он также подчеркнул важность всестороннего выяснения причин происшествия и установления виновных лиц.





Кроме того, Минтруда совместно с акиматом и АО "АрселорМиттал Темиртау" поручено оказать помощь семьям пострадавших и погибших шахтеров, а Министерству промышленности и строительства - принять меры по завершению процедур передачи предприятия в пользу Республики Казахстан.





Наряду с этим по поручению главы государства решением комиссии исполняющим обязанности гендиректора АО "АрселорМиттал Темиртау" определен Вадим Басин.





Для справки:





Вадим Басин с октября 2022 года работает в должности первого заместителя акима Карагандинской области. Трудовой путь начинал электромонтером на металлургическом комбинате. Член Национального курултая, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері".





Ранее премьер-министр навестил в больнице пострадавших шахтеров. По последним данным, в результате трагедии погибли 32 шахтера. В больницы за медпомощью обратились 20 человек.



