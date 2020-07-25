Ситуация в Шорнаке под контролем - Шукеев

Туркестан. 24 июля. Kazakhstan Today - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в заседании оперативного штаба, созданного в селе Шорнак, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима региона, в ходе заседания Умирзак Шукеев поблагодарил сотрудников штаба за оперативное реагирование и систематическую работу, направленную на поддержание спокойствия и порядка в регионе. После встречи аким области встретился с жителями села и прокомментировал ситуацию.

Шорнак - поселок с тысячелетней историей. О ситуации, которая произошла здесь, уже говорят по всей стране. Ваше село всегда было образцовым, где царят спокойствие, согласие и единство. Конечно, не обошлось без провокаторов, искажающие информацию в социальных сетях. Не надо их слушать, а тех, кто всячески пытается дестабилизировать ситуацию, мы будем привлекать к ответственности. Нужно призывать молодежь к терпению и укреплять единство", - сказал глава региона.

Он отметил, что особое внимание будет уделено социально-экономическим нуждам жителей региона. В свою очередь, сельские старейшины отметили, что этот инцидент потряс всех жителей.

В социальных сетях широко распространяется ложная информация. Мы приносим свои извинения за то, что молодежь стала причиной этого события. Мы, казахи и узбеки, - братские народы. У нас один язык и одна религия", - подчеркивают местные старейшины.

Вместе с тем председатель Туркестанского областного узбекского этнокультурного объединения призвал жителей села к единству и солидарности.

Напомним, в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел конфликт. Дом сельчанина забросали камнями. Телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции

Ранее глава МВД Ерлан Тургумбаев заявил, что провокаторы пытаются использовать конфликт в Туркестанской области для организации беспорядков. Президент Казахстана провел совещание по вопросам обеспечения безопасности в Шорнаке.

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