Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе

Рассказать друзьям

Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 30 августа в Казахстане отмечается государственный праздник - День Конституции.





В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому день отдыха переносится на следующий рабочий день. Таким образом, выходной день переносится с субботы, 30 августа, на понедельник, 1 сентября.





При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье, понедельник), при шестидневной рабочей неделе - два дня: 30 и 31 августа (суббота, воскресенье).





Всего в августе при пятидневной рабочей неделе ждет 21 рабочий день и 10 выходных, при шестидневной рабочей неделе - 25 рабочих дней и 6 выходных.