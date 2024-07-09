Слушания по АЭС в Караганде: эксперты рассказали о безопасности объекта

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Караганда. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На прошедших в Караганде общественных слушаниях эксперты рассказали о плюсах атомной электростанции и мерах безопасности при ее строительстве.





На слушаниях собрались десятки жителей региона, общественники, экологи, ветераны энергетики и т.д. Перед участниками выступили представители Министерства энергетики РК, ученые казахстанского Института ядерной физики и ученые Национального ядерного центра РК, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", говорится в материале агентства Kazinform.





Население должно понимать, что атомная электростанция - это не атомная бомба, а энергетический объект. Во всем мире сейчас 413 атомных реакторов эксплуатируются, и они все используются как энергетические объекты для выработки электроэнергии и тепла", - заявил ведущий инженер ТОО "КАЭС" Асуан Сиябеков.





Противники строительства в качестве аргументов привели аварии на Фукусиме и в Чернобыле. Однако спикеры заверили, что инциденты были тщательно расследованы, а результаты учтены при строительстве нынешних АЭС.





Казахстан, чтобы успешно эксплуатировать реакторные технологии, рассматривает только проверенные, референтные блоки - это блоки поколения 3, 3+. У них вероятность тяжелых аварий очень мала. За 10 млн лет эксплуатации АЭС возможен только один случай аварии. Однако атомные электростанции эксплуатируются всего 60, 80, максимум 100 лет. Это надо иметь в виду", - пояснил Асуан Сиябеков.





В свою очередь генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков рассказал, что современные реакторы обладают активными и пассивными дублирующими системами безопасности.





При их создании используется принцип глубоко эшелонированной защиты от выхода радиации за пределы производственной площадки. Такая концепция называется "устранение аварии на стадии проектирования", - проинформировал Батырбеков.





По его словам, санитарно-защитная зона ограничивается площадкой АЭС, зона планирования защитных мероприятий для населения - не более 3 км.





Эксперты также рассказали, что на сегодня рассмотрены 13 реакторных технологий и создана таблица критериев по безопасности, но кто будет строить атомную станцию в Казахстане, пока не решено. Пока требованиям соответствуют 4 технологии: российская, французская, корейская и китайская.





Также специалисты отметили эффективность АЭС в условиях дефицита энергии.





По словам заместителя директора департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Гульмиры Мурсаловой, атомные реакторы могут работать без перерыва на протяжении многих лет. Тогда как солнечную и ветряную энергию из-за погодных условий возможно получать только в 30% времени за год.





Действующие генерирующие источники не покрывают пиковых нагрузок. Электростанции, большинство из которых угольные, работают в Казахстане с 70-80-х годов прошлого века. Они в ближайшие годы исчерпают свой ресурс, поэтому их необходимо постепенно выводить из эксплуатации. Уже сейчас большинство из них изношено более чем на 70%. При этом ежегодно энергопотребление растет, и к 2035 году дополнительная потребность в нем экономики и населения страны составит более 18 ГВт новой генерации", - пояснила Мурсалова.





Представители Минэнерго подчеркнули: строительство АЭС покроет дефицит энергомощностей и снимет вопрос с изношенными ТЭЦ. Также во время строительства АЭС работой будут обеспечены до 8 тысяч человек, а непосредственно во время эксплуатации станции будет создано до 2 тысяч новых рабочих мест.





Еще один плюс строительства АЭС - поступление налогов. За весь цикл предполагается, что сумма налогового поступления составит порядка $2,5-3 млрд.





Участников слушаний также интересовал вопрос стоимости и сроков строительства атомной станции.





По словам спикеров, на одну станцию из двух блоков потребуется около $10- $15 млрд, но это не точная и не окончательная стоимость.





Точная стоимость будет определена на стадии технико-экономического обоснования. Этот процесс будет запущен только в том случае, если мы получим положительный результат на референдуме. После сделаем технико-экономическое заключение - обоснование за 2-3 года, на техническую документацию уйдет где-то 4-5 лет, а сама стройка длится 5-6 лет. Итого примерно через 10-11 лет мы сможем увидеть первую станцию", - рассказал Асуан Сиябеков.





Участники слушаний сошлись во мнении, что нужно тщательно рассмотреть все нюансы строительства АЭС.





Ранее президент Токаев заявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью.





Глава KazEnergy Алибек Куантыров заявил , что успешный референдум по АЭС в пользу атомной энергетики может стать катализатором прорыва в энергоотрасли РК. По его словам, правительство РК стратегически рассматривает атомную энергетику как устойчивую альтернативу угольной генерации.





Аналогичное мнение высказал председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев. По его словам, решить вопрос дефицита электроэнергии в Казахстане невозможно без строительства АЭС. Представитель института ядерной физики Сергей Кислицин в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today заявил, что АЭС спасет Казахстан от энергодефицита на долгие годы.



