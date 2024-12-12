Смаилов подверг жесткой критике систему субсидирования АПК

Фото: Акорда

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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, который создается в целях трансформации Казахстана в ИИ-ориентированное государство, обеспечивая развитие информационных технологий во всех сферах общественной и экономической жизни страны, сообщает пресс-служба Акорды.





Центр искусственного интеллекта Alem.AI будет расположен в сфере Nur Alem.





Президенту представили информацию о перспективных отечественных стартап-проектах и компаниях, участвующих в инкубационных и акселерационных программах.





Главе государства рассказали о деятельности компаний Tik-Tok и Netracker в Казахстане. Благодаря налоговым преференциям, визовой поддержке и другим благоприятным условиям иностранные компании и IT-специалисты становятся частью экосистемы Astana Hub. В настоящее время ведутся переговоры о размещении офисов Telegram, TON, Tether, Google, EPAM.





Касым-Жомарту Токаеву также были презентованы отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта. Среди них такие индустриальные решения, как цифровой двойник месторождений, управление дронами и робот-собака для производства.





Президенту продемонстрировали применение технологий искусственного интеллекта в предоставлении государственных услуг, а также рассказали о возможностях экосистемы AITU, проектах Института искусственного интеллекта (ISSAI) при Nazarbayev University - первой казахской языковой модели KazLLM и многофункциональном приложении Soyle App.





Необходимо построить экономику, основанную на знаниях и инновациях. Чтобы быть технологически и экономически передовой страной, важно прежде всего уделять особое внимание развитию сферы человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта. В наше время без этого не обойтись. Сейчас все человечество живет в цифровом мире. По мнению экспертов, с каждым годом эффективность технологии искусственного интеллекта будет расти. Поэтому перед нами стоят амбициозные задачи сделать Казахстан крупнейшим цифровым хабом Евразии. Необходимо по-новому взглянуть на вопросы цифрового развития", - поделился Касым-Жомарт Токаев своим видением развития искусственного интеллекта в Казахстане.





Касым-Жомарт Токаев считает важным продолжить формирование институциональной среды. Он сообщил, что по его поручению правительством принята концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.





В выступлении была поставлена еще одна приоритетная задача - качественная оцифровка и упорядочение данных. Правительству поручено принять меры по формированию наборов данных, на основе которых государство, бизнес и ИИ-энтузиасты смогут создавать, обучать и развивать модели искусственного интеллекта.





Он указал на необходимость повышения компетенции граждан в области искусственного интеллекта. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, поставленный план обучить 1 миллион человек ИИ-навыкам за 5 лет требует особого внимания. Программы, нацеленные на школьников, студентов, госслужащих и предпринимателей, должны получить максимальную поддержку.





Правительству поручено принять меры по внедрению механизмов повсеместного использования гражданами искусственного интеллекта.