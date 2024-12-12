Смаилов подверг жесткой критике систему субсидирования АПК
Фото: ВАП РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса жестко раскритиковал систему субсидирования агропромышленного комплекса в Казахстане и представил итоги госаудита отрасли.
По итогам госаудита:
- выявлены 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, 2 млрд тенге финансовых нарушений.
- экономические потери и упущенная выгода оценочно составили 5 млрд тенге.
- в бюджет возмещено и восстановлено почти 2 млрд тенге.
- по 4 фактам материалы переданы в правоохранительные органы, 322 материала направлены для привлечения к административной ответственности.
При высокой экономической значимости сельское хозяйство, к сожалению, демонстрирует низкий вклад в ВВП - в среднем около 5%. Основные причины известны: низкая производительность, медленные темпы роста орошаемых земель, неэффективное водопользование, слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры, недостаточная материально-техническая оснащенность и другое. Система субсидирования, к сожалению, также далека от совершенства. Виды и направления субсидий постоянно меняются. Механизм их предоставления также менялся в процессе реализации. Более 70 изменений только за 5 лет", - заявил глава Высшей аудиторской палаты РК.
По его словам, за 5 лет правила по субсидированию увеличения доли переработки отечественной сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ так и не появились. Нет и четких приоритетов субсидирования АПК, что порождает справедливое недоверие к мерам господдержки.
Это способствует распылению средств на большое количество направлений субсидирования. По 17 направлениям предоставляются 67 видов субсидий, однако их эффективность остается незначительной. К тому же не определены конкретные целевые индикаторы. По оценкам экспертов, из-за распыленности по некоторым направлениям поддержки потребности субсидирования в целом недофинансированы в 2 раза. Отмечено долгое - до 2 лет ожидание исполнения по большинству заявок на выплату субсидий. Отсутствует оценка получателей", - перечислил Смаилов.
Он добавил, что 2,5 тыс. субъектов, получивших 5 млрд субсидий, прекратили свою деятельность до или после получения средств. Еще 3 тыс. получателей субсидий на 5,4 млрд тенге вообще не являлись субъектами АПК.
При таких условиях говорить об эффективности субсидирования не приходится", - заявил Смаилов.
Выплата субсидий, по его мнению, приобрела "социальный" характер. Большинство получателей расценивает меры поддержки как обязанность государства по компенсации затрат аграриев, без ориентира на конечный результат. Между тем необходимость встречных обязательств была заложена в концепции развития АПК с 2022 года. По факту они предусмотрены только по 4 направлениям субсидий из 17.
Встречные обязательства должны быть четкими, легко контролируемыми индикативами и показывать результативность субсидий. В первую очередь они должны приводить к повышению производительности, обеспечению продовольственной безопасности. Но текущие подходы к определению встречных обязательств этого не обеспечивают. Не выстроен алгоритм верификации их исполнения. Формы отчетности, подтверждающие факт исполнения обязательств, отсутствуют по 15 направлениям субсидий", - сообщил спикер.
Смаилов также отметил формализм в оценке эффектов от субсидий.
К определению экономического эффекта от бюджетных субсидий на этапе планирования Министерство сельского хозяйства приступило только в 2022 году. Но далеко не по всем направлениям. При этом показатель экономического эффекта от бюджетных субсидий в животноводстве и растениеводстве ограничен простым приростом объема производства. Это не отражает качественного развития сельского хозяйства", - подчеркнул Смаилов.
Не завершена и автоматизация процесса субсидирования.
Система Gosagro.kz функционирует в режиме опытной эксплуатации 2 года и не прошла проверку на информационную безопасность. Она не обеспечивает полноценный контроль за обоснованным выделением субсидий. Значительную часть выявленных аудитом нарушений можно было бы предотвратить. Для этого нужно включить соответствующий форматно-логический контроль и расширить интеграции с другими государственными базами данных", - заявил глава ВАП.
Вместо этого субсидии выплачивают субъектам, не соответствующим условиям субсидирования. Также выявлены факты двойного и завышенного субсидирования.
Проведенный анализ дает четкое представление о необходимости перенаправления неэффективной господдержки с "социального" аспекта на стимулирующие меры по развитию производства", - подчеркнул Смаилов.
По его словам, нужен простой и прозрачный алгоритм субсидирования - по конечному результату.
Как говорится, "реализовал задачу - получи поддержку". Тогда неэффективные хозяйства, остающиеся сейчас на плаву благодаря субсидиям, уступят место добросовестным фермерам, желающим развиваться", - отметил он.
Глава ВАП предложил:
- пересмотреть перечень субсидий, максимизировав эффект от выделяемых средств, которые направлены на реализацию стратегических документов отрасли;
- создавать стимулы для повышения продуктивности и внедрения передовых агротехнологий;
- расширять возможности кредитования субъектов отрасли, страхования и других инструментов поддержки. К примеру, предоставлять гарантии со стороны государственных институтов развития при отсутствии или недостаточности залогового имущества у фермера;
- ускорить введение платформы Gosagro.kz в промышленную эксплуатацию с расширением интеграции с другими государственными системами.