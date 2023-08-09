29.07.2023, 16:12 54806
Смаилов поручил до 1 сентября провести работу по максимальному выделению студентам мест в общежитиях
Ожидается ввод 37 объектов на 11 тысяч мест, в том числе для студентов вузов - 26 общежитий, колледжей - 11
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", сообщает пресс-служба главы правительства.
Участники заседания обсудили вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в текущем году ожидается ввод 37 объектов на 11 тысяч мест, в том числе для студентов вузов - 26 общежитий, колледжей - 11. 4 объекта на 1,4 тысячи мест имеют риск срыва срока ввода в эксплуатацию. Это такие проекты, как реконструкция общежития для НАО "Медицинский университет Астана", строительство общежития на 400 мест и реконструкция двух общежитий на 450 мест в Алматы.
Алихан Смаилов подчеркнул, что если проблему дефицита мест в студенческих общежитиях не решать своевременно, то ситуация будет только ухудшаться.
Руководители многих университетов практически самоустранились от своих обязательств по обеспечению условий для проживания студентов. В свою очередь министерства науки и просвещения не контролируют ситуацию по выполнению университетами и колледжами требований в части полного обеспечения приезжих студентов общежитиями. Эта работа плохо координируется с акиматами", - сказал премьер-министр.
По его словам, поступившие студенты узнают об отсутствии места в общежитии только по приезду и поэтому вместо подготовки к учебе вынуждены самостоятельно искать жилье.
Алихан Смаилов поручил до 1 сентября провести работу по максимальному выделению студентам мест в общежитиях, а также обеспечить сдачу всех запланированных на текущий год 37 объектов в срок.
Он подчеркнул, что министры науки и высшего образования, просвещения, акимы регионов несут за это персональную ответственность.
31 мая в актовом зале КазНАИУ прошло расширенное заседание ученого совета Казахского национального аграрного исследовательского университета, где обсудили вопрос необходимости возврата университету выведенных активов. Ученые КазНАИУ подняли вопросы о необходимости возврата университету выведенных активов среди которых три студенческих общежития на 1000 койко-мест.
29 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, где ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения. В беседе с преподавателями и студентами президент подчеркнул важность повышения качества образования в стране.
новости по теме
09.08.2023, 18:48 596
У большинства пользователей в Казахстане перестал открываться сайт Yandex.kz
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 9 августа у большинства интернет-пользователей в Казахстане перестал открываться сайт Yandex.kz.
По информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), согласно статье 8 закона РК "Об оперативно-разыскной деятельности", органы, уполномоченные осуществлять оперативно-разыскную деятельность, имеют право получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.
В ведомстве добавили, что подобные требования имеются во всех странах, в том числе в Российской Федерации.
Вместе с тем, по данным информационных служб, казахстанская компания "Яндекс.Такси" отрицает информацию о доступе российских спецслужб к данным своих пользователей. В компании отмечают, что законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, "поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России", - сообщили в МЦРИАП.
Пи этом, "данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур"
Министерством направлен запрос в ООО "Яндекс" о предоставлении развернутой информации по указанным вопросам, с предоставлением информации о местоположениях центров обработки данных, принимаемых мерах защиты персональных данных граждан Республики Казахстан и способе взаимодействия с правоохранительными и специальными органами.
С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 6) пункта 16 Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета, утвержденных приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13 марта 2018 года № 38/НҚ", - сообщили в МЦРИАП.
Напомним, в начале года Агентство по защите и развитию конкуренции составило административный протокол в отношении перевозчика "Яндекс.Такси" за отказ предоставить необходимую информацию для расследования. Ранее агрегатор обжаловал приказ антимонопольного органа о начале расследования. Однако суд первой инстанции постановил, что действия АЗРК законны и обоснованны.
09.08.2023, 17:50 2801
Токаеву доложили о социально-экономическом развитии и инвестиционном потенциале Павлодарской области Дополнено
Глава региона сообщил о строительстве в Экибастузе завода по производству технического кремния стоимостью 35 миллиардов тенге
Фото: Акорда
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Павлодар. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Павлодарскую область был проинформирован о социально-экономическом развитии и инвестиционной привлекательности региона, сообщает пресс-служба Акорды.
Как доложил аким области Асаин Байханов, за первое полугодие в регион привлечено 344 миллиарда тенге, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Глава региона сообщил о строительстве в Экибастузе завода по производству технического кремния стоимостью 35 миллиардов тенге. В области также планируется запустить завод компании EkibastuzFerroAlloys.
Проект, в который предполагается инвестировать 92 миллиарда тенге, обеспечит создание более 1500 рабочих мест. В сфере железнодорожного машиностроения планируется запуск кузнечно-бандажного комплекса компании RailCastSуstems с объемом инвестиций 78 миллиардов тенге.
Господдержку получили и действующие предприятия региона. Так, компания "Нефтехим LTD" первой в СНГ начала производство эпоксидного компаунда. ТОО "Казмунайхим" запустило производство полного цикла реагентов и присадок для нефтегазовой отрасли Казахстана.
Главе государства рассказали о ходе работы над крупнейшим проектом международной компании PolyMetal International plc по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота в год. Объем инвестиций составит 347 миллиардов тенге.
Отдельно президент был проинформирован о техническом состоянии предприятий электроэнергетики. Аким области заверил, что в 2024 году завершится модернизация энергоблоков ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также электростанции № 7 в городе Аксу.
Кроме того, Асаин Байханов доложил о перспективах наращивания производства продуктов питания. По его словам, в области растут производство и переработка молока; в этом году дополнительно строятся 10 новых современных ферм с общим объемом инвестиций свыше 30 миллиардов тенге.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить исполнение планов социально-экономического развития и продолжить работу по привлечению потенциальных инвесторов.
Дополнено 09.08.2023, 18.05
Глава государства посетил предприятие ZENITH в Павлодаре, сообщает пресс-служба главы государства.
Предприятие занимается производством строительных материалов и возведением объектов различного назначения.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией завода.
Как сообщило руководство, на сегодняшний день в производственную инфраструктуру инвестировано порядка 20 млрд тенге. Также завод на принципах государственно-частного партнерства участвует в строительстве социального жилья. Предприятие планирует запустить ряд новых производств и ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, в том числе по государственным программам, в объеме 100 тысяч квадратных метров в год.
Дополнено 09.08.2023, 18.31
Также Касым-Жомарт Токаев посетил клинику ASTANA VISION PAVLODAR, информирует пресс-служба главы государства.
Глава государства ознакомился с деятельностью медицинского учреждения, специализирующегося на оказании офтальмологических услуг местным жителям. президенту продемонстрировали работу диагностическо-поликлинического комплекса, стационарного отделения, лазерного центра и операционного блока.
Напомним, глава государства находится с рабочей поездкой в Павлодарской области.
09.08.2023, 14:33 8006
Без кардинальных решений не обойтись: Токаев анонсировал свое сентябрьское послание
Задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения и гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новое видение экономической политики страны намерен огласить президент Касым-Жомарт Токаев в предстоящем послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.
Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться", - заявил президент.
По его словам, задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения и гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.
Не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они недорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом", - отметил президент.
Он подчеркнул, что без кардинальных решений не обойтись.
Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны", - сообщил Токаев.
Напомним, глава государства находится с рабочей поездкой в Павлодарской области. Президент ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, а также с ходом подготовки к отопительному сезону.
По словам президента, ситуация, произошедшая прошлой зимой, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах.
09.08.2023, 13:33 8981
Качественно и своевременно закончить работу по восстановлению Экибастузской ТЭЦ поручил Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Павлодар. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время визита в Павлодарскую область проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей, сообщает Акорда.
По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, на сегодняшний день по результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения, проведена замена 62 км трубопровода и 76 из 95 единиц запорной арматуры. За счет средств резерва правительства ведется реконструкция 5,4 км тепломагистралей.
В целом, по информации акимата, для исключения риска аварийных ситуаций в Экибастузе требуется реализация двух проектов.
Первый проект - строительство магистрального трубопровода, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ.
Второй - строительство новой тепломагистрали, которая обеспечит балансировку системы теплоснабжения четырех микрорайонов города и существенно улучшит параметры теплоснабжения жилищ более 9 тысяч горожан.
В свою очередь первый вице-премьер Роман Скляр доложил главе государства, какие меры принимает правительство для модернизации системы теплоснабжения Экибастуза.
По его словам, из резерва правительства выделено 9 млрд тенге на замену более 5 км теплосетей.
Глава государства поручил качественно и своевременно закончить работу по восстановлению Экибастузской ТЭЦ.
Дополнено, 09.08.2023, 15.30
После осмотра Экибастузской ТЭЦ Президент побеседовал с местными жителями, которые рассказали о ситуации с теплоснабжением в их домах, информирует Акорда.
Я специально приехал в Экибастуз, чтобы ознакомиться с ситуацией в городе. Прошлая зима была сложной. Я следил за ситуацией, понимаю вас. Несмотря ни на что, мы должны сохранять единство и сплоченность. В те тяжелые дни жители проявили стойкость духа, терпение, продемонстрировали свою гражданскую позицию. Поэтому, пользуясь случаем, хочу высказать всем признательность. Правительству даны соответствующие поручения, выделены необходимые средства. Уверен, у нас все будет благополучно", - сообщил президент.
Касым-Жомарт Токаев заверил горожан, что правительством предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить повторения прошлогодней чрезвычайной ситуации.
Напомним, глава государства находится с рабочей поездкой в Павлодарской области.
Президент ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, и заявил, что ситуация, произошедшая прошлой зимой, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах.
В начале июля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проверил ход ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону в Павлодаре и Экибастузе.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
09.08.2023, 11:06 13676
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область Дополнено
Он посетит Экибастузскую ТЭЦ
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Павлодар. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, сообщила пресс-служба Акорды.
Рабочая поездка президента начнется с посещения Экибастузской ТЭЦ.
Глава государства также посетит ряд промышленных, социальных объектов региона.
Дополнено, 09.08.2023, 12.34
Президент ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, сообщает Акорда.
Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах", - заявил президент.
Он отметил, что состояние энергообъектов - это ответственность правительства и всех акимов.
Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры", - сказал Токаев.
Как сообщалось ранее, в начале июля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проверил ход ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону в Павлодаре и Экибастузе.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
09.08.2023, 10:06 15341
Из резерва правительства намерены выделить 1,2 миллиарда тенге для охраны лесов от пожаров
Фото: МЧС РК
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан подготовил проект постановления "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан". Средства планируют выделить для охраны лесов от пожаров.
Выделить Министерству экологии и природных ресурсов Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 1 200 628 517 тенге", - говорится в документе.
Из них:
- 939 377 517 тенге на приобретение дополнительных 923 часов налета для авиационной охраны лесов от пожаров;
- 261 251 000 тенге для приобретения ГСМ и ремонта пожарной и тракторной техники, пришедшей в нерабочее состояние во время тушения крупных пожаров в области Абай.
Проект постановления опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 22 августа.
Напомним, в июне в области Абай произошел страшный пожар на территории Батпаевского лесничества. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара увеличилась еще в 2 раза, до 60 тысяч гектаров. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС. 15 сотрудников лесничества, выехавших на тушение огня, погибли. Работникам лесного хозяйства "Семей орманы" с 1 июля повысили зарплату.
Ранее сообщалось, что из резерва правительства выделят 918 млн тенге на спецодежду для работников лесных пожарных станций.
08.08.2023, 20:24 32431
В акимате Акмолинской области прокомментировали скандал с акимом Щучинска
В настоящее время рассматривается вопрос о принятии дисциплинарных мер
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Кокшетау. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи соцсетей продолжают обсуждать скандальный прямой эфир акима Щучинска Олжаса Нурмагамбетова, после которого в отношении чиновника была назначена служебная проверка.
Акимат Акмолинской области касательно публикации об акиме города Щучинска Олжасе Нурмагамбетове сообщает, что по данному факту проведена служебная проверка уполномоченным по этике аппарата акима Акмолинской области Айнагуль Жанадиловой. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии дисциплинарных мер в отношении Олжаса Нурмагамбетова в соответствии с действующим законодательством", - сообщили Tengri Life в пресс-службе областного акимата.
Напомним, 3 августа СМТ сообщили, что Олжас Нурмагамбетов после отчета о проделанной работе в прямом эфире нецензурно выразился в адрес горожан.
08.08.2023, 14:45 42106
Новый генеральный консул США Мишель Еркiн прибыла в Алматы
Фото: Генеральное консульство США в Алматы
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Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прибыла новый генеральный консул Соединенных Штатов Америки Мишель Еркін. Ее консульский округ включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую и область Жетысу.
Для меня большая честь представлять консульство США в Алматы, и я очень рада вернуться в эту прекрасную и удивительную страну. Алматы был моим первым дипломатическим представительством за рубежом 20 лет назад, и я буду очень рада снова считать этот город своим домом в течение следующих трех лет. Многое изменилось с тех пор, и я с нетерпением жду возможности по-новому открыть для себя Казахстан" - сказала г-жа Еркін.
За 20 лет работы на дипломатической службе Мишель Еркін успела побывать в самых разных странах мира.
В последнее время она занимала должность заместителя главы миссии и поверенного в делах посольства США в Рейкьявике (Исландия). Также Еркін работала в Панама-Сити (Панама), Бишкеке (Кыргызстан), Сан-Сальвадоре (Сальвадор) и в Москве (Россия).
Кроме того, Мишель Еркін неоднократно получала назначения в Вашингтоне, в том числе в Бюро по экономическим и деловым вопросам (EB), Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений (AVC) и Бюро по делам Западного полушария (WHA).
Мишель Еркін с отличием окончила Йельский университет по специальности "Исследования России и Восточной Европы". Затем она получила степень доктора юриспруденции в школе права Университета Миннесоты.
Будучи родом из фермерских хозяйств на севере штата Миннесота, она гордится своим происхождением как потомок племени оджибве (чиппева) из народности Белая Земля. У г-жи Еркін и ее мужа Жомарта четверо детей. Она свободно владеет русским и испанским языками, а также изучает казахский", - сообщает дипломатическая миссия США в Казахстане.
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В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?