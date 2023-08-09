Смаилов поручил до 1 сентября провести работу по максимальному выделению студентам мест в общежитиях

Ожидается ввод 37 объектов на 11 тысяч мест, в том числе для студентов вузов - 26 общежитий, колледжей - 11

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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", - Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", сообщает пресс-служба главы правительства.





Участники заседания обсудили вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях.





Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в текущем году ожидается ввод 37 объектов на 11 тысяч мест, в том числе для студентов вузов - 26 общежитий, колледжей - 11. 4 объекта на 1,4 тысячи мест имеют риск срыва срока ввода в эксплуатацию. Это такие проекты, как реконструкция общежития для НАО "Медицинский университет Астана", строительство общежития на 400 мест и реконструкция двух общежитий на 450 мест в Алматы.





Алихан Смаилов подчеркнул, что если проблему дефицита мест в студенческих общежитиях не решать своевременно, то ситуация будет только ухудшаться.





Руководители многих университетов практически самоустранились от своих обязательств по обеспечению условий для проживания студентов. В свою очередь министерства науки и просвещения не контролируют ситуацию по выполнению университетами и колледжами требований в части полного обеспечения приезжих студентов общежитиями. Эта работа плохо координируется с акиматами", - сказал премьер-министр.





По его словам, поступившие студенты узнают об отсутствии места в общежитии только по приезду и поэтому вместо подготовки к учебе вынуждены самостоятельно искать жилье.





Алихан Смаилов поручил до 1 сентября провести работу по максимальному выделению студентам мест в общежитиях, а также обеспечить сдачу всех запланированных на текущий год 37 объектов в срок.





Он подчеркнул, что министры науки и высшего образования, просвещения, акимы регионов несут за это персональную ответственность.





31 мая в актовом зале КазНАИУ прошло расширенное заседание ученого совета Казахского национального аграрного исследовательского университета, где обсудили вопрос необходимости возврата университету выведенных активов. Ученые КазНАИУ подняли вопросы о необходимости возврата университету выведенных активов среди которых три студенческих общежития на 1000 койко-мест.



