Смаилов принял участие в онлайн-заседании Совета ЕЭК

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Продление срока вывоза самолетов и запчастей, создание единой площадки ЕАЭС для поиска работы, определение страны происхождения товаров для госзакупок - эти и другие вопросы обсудили заместители премьер-министров государств-членов Евразийского экономического союза в ходе онлайн заседания Совета ЕЭК, передает Kazakhstan Today.

Казахстанская сторона выступала под председательством первого вице-премьера Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба правительства.

В целом участники рассмотрели 33 вопроса в сферах международного сотрудничества, государственных закупок, технического и таможенного регулирования. В частности, решением Совета ЕЭК продлен срок временного вывоза самолетов и их запчастей до одного года, эта мера будет применяться в течение 2020-2021 годов. Отметим, самолеты и запасные части к ним (в том числе двигатели), вывезенные ранее для ремонта или техобслуживания, освобождались от уплаты ввозных таможенных пошлин при обратном ввозе в течение шести месяцев. Однако авиакомпаниям сложно соблюдать установленные сроки из-за карантинных ограничений.

Участники заседания одобрили проект Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок.

Документ призван регулировать порядок определения страны происхождения товаров при участии поставщика одного государства-члена в госзакупках другой страны ЕАЭС. Соответствие товаров данным требованиям позволит получить установленные преференции и не попасть под ограничения или запреты. Правила будут утверждены в конце текущего года. Советом ЕЭК внесены изменения в паспорт проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ" в части передачи права на использование типового программного обеспечения проекта, техническую и эксплуатационную документацию на безвозмездной основе странам ЕАЭС в национальных информационных системах.

Цель - создание поисковой системы для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах стран ЕАЭС в сфере трудоустройства и занятости. В проекте задействованы национальные системы всех государств-членов. Реализация данного проекта позволит гражданам ЕАЭС получить доступ к вакансиям и резюме на территории государств-членов ЕАЭС, а также интерактивно взаимодействовать после подписания лицензионного договора.

Кроме того, членами Совета утвержден перечень сервисов и цифровой инфраструктуры для формирования и запуска экосистемы цифровых транспортных коридоров в странах евразийской "пятерки". Экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС призвана помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок в эффективной защищенной среде, а также обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие с уполномоченными органами внутри стран и на международном уровне. Экосистему планируется сформировать к 2025 году.

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