Смаилов призвал зарубежные компании инвестировать в Казахстан

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на панельной сессии "Инвестиции в энергетическую и продовольственную устойчивость. Казахстанский кейс" конференции Astana Finance Days 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что мировые цены на углеводороды и продукты питания находятся на историческом максимуме, что влияет на качество жизни людей во многих странах, в том числе и в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Осознавая это, мы можем оценить своевременность политических реформ, инициированных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в начале нынешнего года. Эти реформы приведут в свою очередь и к глубоким экономическим преобразованиям в стране", - сказал премьер-министр РК.

Глава правительства подчеркнул, что Казахстан, обладая прочной политической и экономической базой, является сегодня "воротами" на крупнейшие мировые рынки объемом более 1 млрд потенциальных потребителей, включая ЕАЭС и Китай, и по праву считается транзитным хабом в Центральной Азии.

За годы независимости наша страна привлекла 390 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, причем большую часть из них в последние 10 лет.

Так, в 2021 году общий приток инвестиций составил 24 млрд долларов, что на 38% выше, чем годом ранее. При этом вложения в сферу нефти и газа составили лишь 28%, тогда как в 2018-2019 годах их доля была равна 50%.

Это указывает на активную диверсификацию экономики страны. Принимая во внимание глобальный поворот событий с ценами на сырьевые товары, нам теперь нужно больше изучать наши энергетические и сельскохозяйственные возможности", - подчеркнул Алихан Смаилов.

По словам премьер-министра, значительные природные запасы делают нашу страну важным поставщиком на мировые товарные рынки. Более того, Казахстан занимает 6-е место в мире по площади сельскохозяйственных угодий.

Оба сектора являются приоритетными для привлечения инвестиций в создание продуктов высоких переделов. В этой связи правительство создает благоприятные условия и оказывает комплексную поддержку инвесторам, которые приходят в Казахстан", - отметил премьер-министр.

Так, в настоящее время в Казахстане создано 13 специальных экономических и 36 индустриальных зон, в которых предусмотрен льготный инвестиционный режим.

Кроме того, в стране функционирует международный финансовый центр "Астана", который служит точкой привлечения инвесторов со всего мира за счет созданного режима общего английского права.

Правительство приглашает иностранных инвесторов к заключению контрактов и реализации новых проектов. Мы можем гарантировать, что интересы инвесторов будут учитываться в максимально доступном объеме", - заключил Алихан Смаилов.