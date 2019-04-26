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Казахстанцы могут оплатить ЕСП через SMS

25.04.2019, 20:34 8857
Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Оплата Единого совокупного платежа стала доступнее и проще. Пользователи мобильных операторов Kcell и Beeline смогут оплачивать ЕСП через SMS, передает Kazakhstan Today. 
 
Для оплаты необходимо отправить SMS на номер 5505 с текстом "gorodesp ИИН" (для жителей городов республиканского значения, столицы и областного значения) и "seloesp ИИН" (для жителей других населенных пунктов). Например: gorodesp 1234567890.
 

Периодом платежа будет текущий месяц. Комиссия составляет 100 тенге. Размер платежа для жителей Астаны, Алматы, Шымкента, а также областных центров составляет 1 МРП, в 2019 году это 2525 тенге. Для жителей всех других населенных пунктов размер ЕСП составляет 0,5 МРП, или 1263,5 тенге", - сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения. 

 
Единый совокупный платеж предназначен для физических лиц, которые осуществляют деятельность в целях получения дохода, при соблюдении следующих условий: не используют труд наемных работников; оказывают услуги для физических лиц. При этом предельный доход за календарный год не должен превышать 1175 МРП в год (в 2019 году - 2 миллиона 966 тысяч 875 тенге).
 
ЕСП не распространятся на граждан, которые: оказывают услуги на территории торгово-развлекательных центров; занимаются частной практикой; предоставляют помещения в аренду, за исключением жилища; являются иностранцами и лицами без гражданства, за исключением оралманов; имеют регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП).
 
Уплата Единого совокупного платежа также доступна наличным или безналичным расчетом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".
 

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