28.07.2025, 15:02 53756
Футбол, хоккей и другие виды спорта: лимиты на финансирование профессиональных спортклубов утвердили в Казахстане
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта, передает корреспондент агентства.
Утвердить прилагаемые лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта", - говорится в документе.
Также подчеркивается, что приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в прошлом году Агентство по противодействию коррупции заявило о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
Там рассказали, что с 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге.
На следующие 3 года запланировано выделение еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)", - заявили в ведомстве.
Там пояснили, что причинами сложившейся ситуации являются "размытые" ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте.
В этом году финансирование профессионального спорта в Казахстане сократили на 6,7 млрд тенге.
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30.07.2025, 19:32 25831
Казахстан получит недопоставленные объемы воды из Кыргызстана и Узбекистана
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев с рабочим визитом посетил Кыргызстан, где провел переговоры с председателем кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым и руководителями профильных ведомств, сообщает пресс-служба главы правительства.
Стороны обсудили августовский режим работы Нарынского каскада, Таласского бассейна, а также водохранилищ Киров и Орто-Токой. По итогам встречи достигнута договоренность о дополнительной поставке недополученных из-за засухи и низкой приточности объемов воды в рамках ранее утвержденных договоренностей.
Позже в Ташкенте вице-премьер Канат Бозумбаев провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководителями водно-энергетических ведомств. В ходе встречи согласованы меры по устранению отставания от графика подачи воды в течение двух недель.
Таким образом, завершение вегетационного сезона в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет выполнено в полной мере и находится на контроле правительства и региональных властей.
Напомним, за первые шесть месяцев текущего года в Казахстан из Китая поступило 4,6 млрд кубометров воды по реке Ертис и 5,6 млрд кубометров воды по реке Или. Поступление воды по реке Или позволило второй год кряду наполнить Капшагайское водохранилище в Алматинской области на 100%. Это в свою очередь позволило направить 8,52 млрд кубометров воды в озеро Балхаш.
30.07.2025, 17:40 29861
Единую радиосеть для экстренного реагирования на ЧС создают в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится масштабная работа по развитию межведомственной ультракоротковолновой радиосвязи в рамках государственной системы гражданской защиты, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Уже проведены организационно-технические мероприятия по объединению разрозненных транкинговых сетей радиосвязи МЧС, МВД и Нацгвардии. Это стало основой для создания единой платформы связи между службами. Аналогов данной системы в СНГ на сегодняшний день не существует", - говорится в сообщении министерства.
Как отметили в МЧС, благодаря интеграции новых базовых станций города Павлодар и Туркестан стали 12-м и 13-м регионами, подключенными к цифровой радиосети. Это дало импульс для подключения и других регионов страны.
30.07.2025, 11:47 40716
Мошенники все чаще вовлекают подростков и пенсионеров в схемы "дропперства" - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Все чаще в мошеннические схемы с использованием платежных карточек вовлекаются подростки и пенсионеры. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана.
В последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные схемы - за денежное вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты и открывают банковские счета для транзита и обналичивания похищенных средств, становясь так называемыми дропперами", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка.
Сообщается, что злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы для поиска и вовлечения молодых людей или пенсионеров в незаконные финансовые операции.
Обещая легкий и быстрый заработок, злоумышленники предлагают открыть банковские карты и передать их реквизиты, включая 16-значный номер на лицевой стороне, срок действия, трехзначный CVV/CVC-код, а также данные для входа в приложение. Получив доступ к данным, злоумышленники проводят свои незаконные финансовые операции, включая вывод денег, полученных в результате мошеннической деятельности", - рассказали в пресс-службе.
В Нацбанке напомнили, что участие в схемах дропперства влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.
Национальный банк Казахстана рекомендует гражданам не передавать никому банковские карты и их реквизиты, в том числе данные для входа в мобильный банкинг, проявлять бдительность и не поддаваться на обещания легкого заработка, консультироваться с представителями банка при возникновении сомнений, а в случае утери банковской карты немедленно ее заблокировать и сообщить в банк. Если вы столкнулись с настойчивым предложением выкупа или передачи банковских карт третьим лицам, настоятельно рекомендуем обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане введена уголовная ответственность за передачу банковской карты третьим лицам. За незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету предусматриваетсялишение свободы на срок до трех лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица - лишение свободы на срок до пяти лет.
30.07.2025, 10:16 44041
Миллиард тенге выделен на полив полей в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 1 млрд тенге на закуп 53 передвижных дизельных насосных станций для полива выделено Кызылординской области из резерва правительства.
Новое оборудование позволит поддерживать полив на площади свыше 6 тыс. гектаров, даже при низком уровне воды в магистральных каналах. Насосные станции используются для переброски воды из магистральных и межхозяйственных каналов во внутрихозяйственные сети", - сообщает пресс-служба правительства.
В регионе засеяно 126,4 тыс. гектаров поливных культур, из них 85,2 тыс. гектаров приходится на рис. В рамках текущего поливного сезона объем запланированного водозабора составляет 2,5 млрд кубометров.
Акимат области совместно с Кызылординским филиалом РГП "Казводхоз" создал специальную мониторинговую группу, разработал и утвердил график подачи воды на пяти магистральных и трех межхозяйственных каналах - в соответствии с объемами воды, поступающей по Сырдарье.
Напомним, ранее фермеры Туркестанской области столкнулись с нехваткой поливной воды. Несмотря на ее дефицит, власти региона заключили вне плана больше тысячи договоров с аграриями на полив рисовых полей, при том, что рис считается одной из самых водоемких культур. За это руководители областного филиала "Казводхоза" получили строгие выговоры.
29.07.2025, 18:28 68646
В Актобе откроют новый транспортно-логистический хаб
Предприятие создано совместно с турецкой логистической компанией S-Systems
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Турцию состоялась встреча с турецкой логистической компанией S-Systems. Председатель правления "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов рассказал об итогах встречи, сообщили в пресс-службе Акорды.
Казпочта создала совместное предприятие с турецкой логистической компанией S-Systems. Предприятие строит транспортно-логистический хаб на базе аэропорта Актобе. Проект будет введен в эксплуатацию во втором полугодии следующего года", - проинформировал Нурлан Жакупов.
По его словам, данный проект позволит реализовать транзитный потенциал Казахстана, а также улучшит отношения между казахстанским и турецким бизнесом.
Ранее в Костанае начали строить логистический хаб "Тобыл".
29.07.2025, 17:39 70276
TSARKA предупреждает о рисках для Казахстана после атаки на "Аэрофлот"
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Центр анализа и расследования кибератак сделал заявление с предупреждением для казахстанцев на фоне масштабной атаки на "Аэрофлот", передает корреспондент агентства.
28 июля группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" провели масштабную атаку на корпоративную сеть ПАО "Аэрофлот". По информации хакеров, к утру было уничтожено более 7000 серверов и рабочих станций в офисах Шереметьево, Мелькисарово и дата-центрах компании. Стерты внутренние системы и базы данных: CREW, Sabre, SharePoint, Exchange, КАСУД, Sirax, CRM, ERP, 1C, системы безопасности и другое. На данный момент "Аэрофлот" сообщил о возобновлении нормальной работы и что планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно", - напомнили в TSARKA.
Из ключевых фактов взлома отмечаются следующие:
• в сети использовались Windows XP и Windows Server 2003;
• пароли сотрудников, включая топ-менеджмент, не менялись годами. По данным хакеров, гендиректор "Аэрофлота" использовал один пароль с 2022 года;
• хакеры находились в инфраструктуре более года и выкачали массивы данных: переписка, звонки, история перелетов, архивы.
Аэрофлот" - объект критической инфраструктуры. Данный кейс показал, что инциденты информационной безопасности способны за считанные часы обрушить бизнес- и государственные процессы. В Казахстане аналогичным объектам присваивается статус КВОИКИ, и требования к их защите не должны быть формальностью. Однако практика показывает, что до реальной киберустойчивости многим еще далеко", - говорится в сообщении.
В TSARKA отметили, что в Казахстане вопросы кибербезопасности авиасегмента также поднимаются регулярно.
В 2021 году исследователь через багбаунти-платформу выявил критическую уязвимость в почтовой системе столичного аэропорта, которая потенциально давала доступ к внутренним сервисам. Инцидент удалось предотвратить, но он наглядно показал, насколько тонка грань между безопасностью и катастрофой. ИБ-сообщество Казахстана знает кейсы, когда злоумышленники зашифровывали системы акиматов, университетов, нефтехимических предприятий и нацхолдингов", - рассказали в центре.
Специалисты подчеркивают, что такие меры, как резервное копирование, двухфакторная аутентификация и регулярное обновление систем, являются критически важными для обеспечения киберустойчивости и национальной безопасности на уровне корпоративной инфраструктуры.
Ранее в Алматы задержан хакер за атаки на серверы иностранных компаний.
29.07.2025, 12:46 81026
В каких случаях в Казахстане приостанавливают выплату пенсии
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве журналисты попросили Министерство труда и социальной защиты Казахстана объяснить, в каких случаях может приостанавливаться выплата пенсии, а также планируется ли отмена этой нормы, передает корреспондент агентства.
Сегодня у нас законодательно предусмотрено приостановление пенсии, если человек по сведениям из информсистемы выехал на какой-то период за пределы (страны. - Прим. ред.) или он по каким-то иным причинам долгое время не получал пенсию. Поэтому до выяснения обстоятельств по нему пенсия приостанавливается, но не прекращается. Пока у нас другого в законодательстве не предусмотрено и не рассматривается", - проинформировала заместитель директора департамента пенсионного и социального обеспечения Баян Хасенова.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.
29.07.2025, 12:15 82366
Казахстанцы могут подписывать трудовой договор дистанционно за пять минут
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказал о внедрении современных цифровых решений в сфере занятости, передает корреспондент агентства.
Благодаря интеграции с государственными информационными системами более 90% документов формируются и подтягиваются в электронном виде, а трудовой договор подписывается дистанционно с помощью ЭЦП. Эта инновация сократила время оказания услуги с 3 дней до 5 минут и охватила свыше 9,5 миллиона трудоспособного населения", - сообщил вице-министр.
Также автоматизирован процесс регистрации лиц, ищущих работу. Система проактивно предлагает подходящие вакансии, исключая ручной поиск.
Кроме того, по информации МЦРИАП, в пилотном режиме внедрен новый подход при назначении пенсий. На основе скоринга по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты. Внедрение этого механизма не только исключает обращение граждан в госорганы, но и сокращает срок оказания услуги с 10 до 1 дня.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?