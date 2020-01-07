Соглашение о воздушном сообщении подписали Казахстан и США

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Казахстан и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о воздушном сообщении, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение поручений Елбасы и президента республики Казахстан подписано соглашение о воздушном сообщении между правительством Республики Казахстан и правительством США. Со стороны правительства РК соглашение подписано министром индустрии и инфраструктурного развития Атамкуловым Бейбутом Бакировичем, со стороны правительства США - чрезвычайным и полномочным послом США в республике Казахстан Уильямом Х. Мозером", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Данное соглашение является первым для Казахстана, которое предусматривает принципы открытого неба в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта, что предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и США, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с "пятой степенью" свободы воздуха.

Соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, а также будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Открытие прямых рейсов между двумя странами будет способствовать развитию политических, экономических, культурных взаимоотношений и туризма, а также повышению транспортной доступности Международного финансового центра "Астана"", - добавили в ведомстве.

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