Социально-экономический план развития Алматы утвердили в правительстве

Рассказать друзьям

Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Центральной избирательной комиссии заместитель председателя ЦИК Константин Петров рассказал, сколько кандидатов выдвинуто в акимы районов и городов областного значения.





На 45 должностей акимов выдвинуто 249 претендентов. Средняя конкуренция - свыше пяти, если быть точным, 5,53 претендента на одно место", - сообщил он.





Фото: кадр из видео





Он отметил, что максимальная конкуренция составляет девять претендентов на одно место - в городе Курчатове Абайской области, в Жуалынском районе Жамбылской области, в Кербулаксом районе области Жетiсу и в Байдибекском районе Туркестанской области.





Фото: кадр из видео





Самая низкая конкурентность - по три претендента на место - в Жаксынской районе Акмолинской области, Исатайском районе Атырауской области, Каратобинском районе Западно-Казахстанской области, Алтынсаринском, Денисовском и Карабалыкском районах Костанайской области. Таких регионов шесть, добавил Константин Петров.





Фото: кадр из видео





Что касается способов выдвижения (...) Из всех выдвинутых кандидатов почти две трети (...) почти 64% - воспользовались правом самовыдвижения и выдвинули свои кандидатуры самостоятельно. Следует сказать, что все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий выдвинули свои кандидатуры в разной степени активности", - добавил он.



