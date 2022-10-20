Более 300 зарубежных компаний могут релоцировать производство в Казахстан

Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сегодня на брифинге для журналистов сообщил, что правительство составило список, в который вошли более 300 наиболее крупных зарубежных компаний, которые ушли из России.
С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание релоцировать свои офисы в Казахстан", - рассказал Смаилов.
В их числе, по словам главы кабмина, inDriver, Fortescue, Marubeni и другие. Смаилов подчеркнул, что речь идет о переносе производств и региональных офисов.
Все зависит от того, какие решения примут сами эти иностранные компании, в каком объеме они будут релоцироваться, какой объем производства они захотят иметь на территории Казахстана, либо они хотят открыть региональный офис. Но, естественно, наша задача - максимально привлечь именно их производственные мощности на территорию РК", - добавил глава кабмина.
Ранее Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения в Казахстан иностранных компаний, уходящих с российского рынка.
Он также поручил завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran в Карагандинской области, которая должна стать площадкой для релокации зарубежных компаний.