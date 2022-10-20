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Более 300 зарубежных компаний могут релоцировать производство в Казахстан

19.10.2022, 14:41 17276
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сегодня на брифинге для журналистов сообщил, что правительство составило список, в который вошли более 300 наиболее крупных зарубежных компаний, которые ушли из России.
 

С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание релоцировать свои офисы в Казахстан", - рассказал Смаилов.

 
В их числе, по словам главы кабмина, inDriver, Fortescue, Marubeni и другие. Смаилов подчеркнул, что речь идет о переносе производств и региональных офисов.
 

Все зависит от того, какие решения примут сами эти иностранные компании, в каком объеме они будут релоцироваться, какой объем производства они захотят иметь на территории Казахстана, либо они хотят открыть региональный офис. Но, естественно, наша задача - максимально привлечь именно их производственные мощности на территорию РК", - добавил глава кабмина.

 
Ранее Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения в Казахстан иностранных компаний, уходящих с российского рынка.
 
Он также поручил завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran в Карагандинской области, которая должна стать площадкой для релокации зарубежных компаний.
 

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В Казахстане появился новый праздник

19.10.2022, 20:59 8641
В Казахстане появился новый праздник
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 24 октября будет официальным Днем библиотекаря. Соответствующий документ подписан 18 октября и опубликован на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК.
 

Внести в постановление от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Казахстане" следующее дополнение: перечень праздничных дат в Казахстане, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: "38-1. День библиотекаря - 24 октября", - говорится в документе.

 

Виновные во взрывах в Арыси возместят государству ущерб в размере почти 100 млрд тенге

19.10.2022, 20:21 9291
Виновные во взрывах в Арыси возместят государству ущерб в размере почти 100 млрд тенге
Фото: pexels
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны РК обратилось в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного в результате взрыва боеприпасов в Арыси 24 июня 2019 года, в размере более 97 млрд тенге в доход государства к 16 ответчикам, сообщает пресс-служба Есильского районного суда Астаны.
 
Ответчиками являются бывшие военнослужащие, которые в период службы были ответственными за пожарную безопасность, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов, технический контроль. Один ответчик является руководителем ТОО, которое устанавливало охранно-пожарную сигнализацию.
 
Вина всех ответчиков во взрыве боеприпасов установлена вступившим в законную силу приговором вВоенного суда Шымкентского гарнизона от 24 июня 2019 года.
 
Этим же приговором за министерством признано право на удовлетворение имущественных требований в порядке гражданского судопроизводства.
 
Истец мотивировал свои требования тем, что взрывом государству нанесен имущественный ущерб в виде разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры, уничтожения боеприпасов, находящихся на балансе Вооруженных сил РК, войсковой части 44859, войсковой части 16752, воинской части 74884.
 
Согласно заключению судебной экономической экспертизы, назначенной судом, общая сумма ущерба составляет 96 373 286 573, 37 тенге.
 
Суд пришел к выводу об удовлетворении иска. Решением Есильского районного суда Астаны от 19 октября 2022 года с ответчиков в доход государства в солидарном порядке взыскан ущерб согласно судебной экспертизе и судебные издержки.
 
Решение суда не вступило в законную силу.
 
Напомним, 24 июня 2019 года в Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.
 
В августе прошлого года ЧП произошло на складе боеприпасов в Жамбылской области. Всю хронику ЧП можно посмотреть здесь.
 

В Казахстане Счетный комитет преобразуют в Высшую аудиторскую палату

19.10.2022, 18:25 11191
В Казахстане Счетный комитет преобразуют в Высшую аудиторскую палату
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подготовлен проект указа "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
 
Документом утверждаются положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан и изменения, которые вносятся в некоторые акты президента Республики Казахстан.
 
Высшая аудиторская палата Республики Казахстан является высшим органом государственного аудита и финансового контроля, осуществляющим в соответствии с законом Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле" внешний государственный аудит и финансовый контроль, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан.
 
В задачи Высшей аудиторской палаты входит анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными) для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.
 

На строительство ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге

19.10.2022, 16:01 14816
На строительство ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование ЛРТ продолжается, на его строительство выделили еще 20 млрд тенге, сообщил на брифинге с журналистами премьер-министр РК Алихан Смаилов.
 

По мере того как эти деньги будут осваиваться, мы будем смотреть на эффективность их освоения, достижение тех целей и задач, которые стоят в рамках этого проекта. После этого будем поэтапно выделять дополнительные средства с тем, чтобы завершить этот проект в том объеме, в котором мы запланировали", - цитирует премьер-министра Telegram-паблик Astanovka98.

 
Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, какое решение приняли по поводу ЛРТ в столице. Он сообщил, что из всех предложенных вариантов самый целесообразный - достроить ЛРТ с учетом финансовых обязательств и потраченных средств. Однако, по словам акима, проект оптимизировали, из 18 станций оставили 8, а из 19 запланированных подвижных составов оставили 5.
 
Напомним, 7 сентября 2021 года ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве ЛРТ. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей.
 
30 июня 2021 года стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили строительство ЛРТ. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств.
 
28 мая 2021 года в Нур-Султане огласили приговор подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве ЛРТ. Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.
 
7 октября прошлого года апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу "Астана LRT" и постановил возобновить расследование.
 
В этом же месяце казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили в международный розыск по линии Интерпола. Однако спустя два месяца антикоррупционная служба Казахстана заявила, что экстрадиция подозреваемых усложнилась.
 
В декабре адвокат Джохар Утебеков сообщил, что один из осужденных по делу "Астана LRT" Талгат Ашим вышел на свободу.
 
11 января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему.
 

Уточнить у инвесторов сроки реализации проекта G4 City поручил Токаев

19.10.2022, 15:38 15586
Уточнить у инвесторов сроки реализации проекта G4 City поручил Токаев
Фото: Акорда
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с проектом G4 City, сообщает Акорда.

Глава государства напомнил о том, что этот проект уже давно обсуждается, и уточнил у инвесторов сроки его реализации. Президент полагает, что в рамках G4 City следует рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильем. Он также призвал уделить больше внимания социальной направленности проекта.

Напомним, в рамках данного проекта вдоль автомагистрали Алматы - Қонаев будут построены 4 современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District.
 
Каждый район будет иметь свою специализацию. Кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District - образовательным и медицинским хабом. В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.

 
В перспективе G4 City будет развиваться как интегрированный город, в котором будут проживать до 2,2 миллиона человек. С целью привлечения зарубежных инвесторов планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта.
 
Касым-Жомарт Токаев дал акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и заместителю премьер-министра - министру финансов Ерулану Жамаубаеву поручения, касающиеся утверждения концепции генерального плана развития G4 City.
 

Два новых населенных пункта построят на границе с Россией

19.10.2022, 13:56 18596
Два новых населенных пункта построят на границе с Россией
Фото: Depositphotos
Атырау. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Курмангазинском районе Атырауской области, на границе с Россией, появятся два новых населенных пункта. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры уже завершено, сообщили в пресс-службе районного акимата.
 

Проект рассчитан на 468 земельных участков. Физическим лицам, состоящим в очереди, будет предоставлено по одному гектару земли для строительства жилья", - говорится в информации.

 
В настоящее время по программе "Нұрлы жер" к участкам подведены вода, свет, газ и дороги. Они полностью готовы к эксплуатации. Стоимость проекта - 1 миллиард 550 миллионов 645 тысяч тенге.
 

В селе Курмангазы с 2016 года в очереди состоят около двух тысяч заявителей. На сегодняшний день в рамках закона жителям поочередно начали выдавать землю. До настоящего времени 60 заявителей уже получили полагающиеся им участки земли. Далее земля будет предоставлена следующим по очереди 120 жителям. Таким образом, эта работа будет выполнена поэтапно", - рассказал исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.

 
По его словам, в ближайшее время в число новых населенных пунктов района войдут микросела Болашақ и Шипажай.

 

Не нужно использовать казахский язык для политических игр - Токаев

19.10.2022, 13:13 19896
Не нужно использовать казахский язык для политических игр - Токаев
Фото: Telegram/БОРТ №1
Талдыкорган. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется, поэтому причин для беспокойства нет. Не нужно использовать казахский язык для политических игр, заявил на встрече с общественностью Алматинской области президент Касым-Жомарт Токаев.
 

Чем больше языков знает молодежь, тем больше стран она может для себя открыть. Это необходимо, чтобы служить интересам вашей родной страны. Однако в первую очередь наша молодежь должна знать свой родной язык - казахский. Наш родной язык должен стоять на первом месте и быть главным приоритетом для всех нас", - подчеркнул Токаев.

 
По его мнению, следует избавиться от мысли, что казахский язык не развивается.
 

За период независимости его статус не повысился, но и не уменьшился. Сколько СМИ транслируют новости. Издаются газеты, журналы и книги. Растет число молодых людей, владеющих казахским языком. В целом языковая среда изменилась коренным образом. Также много представителей других национальностей, знающих казахский язык. Соответственно, спрос на казахстанские фильмы, песни и другую продукцию высок. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется, поэтому причин для беспокойства нет. Не нужно использовать казахский язык для политических игр", - заявил Токаев.

 
Он также подчеркнул, что государство принимает соответствующие меры для поддержки казахского языка и будет продолжать работать в этом направлении.
 

Мы должны прославлять свой язык. Это очень верно. Но вы не можете отказаться от другого языка. Есть поговорка: "Свой язык - для единства, другой язык - для выживания". Мы должны серьезно относиться к языковой политике. Только тогда мы достигнем нашей цели", - резюмировал глава государства.

 

Токаев о январских событиях: Кто-то очень желает повторения

19.10.2022, 12:20 16711
Токаев о январских событиях: Кто-то очень желает повторения
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Алматинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал позором для власти события в Казахстане в январе этого года.
 

В стране должно восторжествовать верховенство закона. Без этого невозможно установить общественный порядок. Другими словами, во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и, по сути, позорных для репутации нашего государства событий января", - высказался глава государства.

 
Он отметил, что из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов.
 

А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа", - заявил он.

 
Он рассказал, что совершившие госизмену, а также те, кто проявил трусость и двуличие, в скором времени предстанут перед судом. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено.
 
Глава государства также сообщил, что за 9 месяцев этого года на его имя поступила 41 тысяча обращений, каждое четвертое из которых касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений.
 

Это говорит о важности продолжения правовой реформы", - добавил он.


Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

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