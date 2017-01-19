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Спикер мажилиса обозначил приоритеты работы палаты в новом году18.01.2017
Государство  10:57

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Сегодня на первом в 2017 году пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин обозначил приоритеты работы парламентариев на предстоящий период, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Говоря о состоявшихся в начале января встречах мажилисменов с избирателями в регионах, Нигматулин подчеркнул, что подобный формат позволяет объективно оценивать степень реализации принимаемых законов, оперативно воспринимать мнения людей и учитывать их предложения в дальнейшей законотворческой работе, передает Kazakhstan Today.

По словам cпикера, до конца нынешней сессии предстоит принять много важных законов, нужных для реализации стратегического курса президента страны Нурсултана Назарбаева.

В частности, это внесенный в первом чтении на нынешнее пленарное заседание законопроект по вопросам развития местного самоуправления. В ближайшее время ожидается рассмотрение проекта закона по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы.

Как отметил Нигматулин, мажилисменам предстоит работа и над законопроектами о дорожном движении, по вопросам информации и коммуникаций, по вопросам деятельности некоммерческих организаций, кодексы о налогах и о недрах.

"Безусловно, в ходе работы над законопроектами будет продолжен налаженный постоянный диалог с представителями гражданского общества и обеспечена информационная открытость работы палаты", - подчеркнул председатель мажилиса.

Нигматулин также акцентировал внимание на механизмах обеспечения парламентского контроля различных аспектов деятельности центральных исполнительных органов. По его словам, до конца нынешней сессии перед парламентариями в рамках правительственного часа выступят 11 из 15 министров правительства с информацией по проблемам внутренней и внешней политики, экономической и социальной жизни страны.


Кроме этого, будут проведены парламентские слушания, посвященные обеспечению населения лекарственными средствами, состоянию и развитию фармацевтической отрасли в Казахстане.

"Основными направлениями в деятельности мажилиса по-прежнему будут повышение качества законотворчества, вопросы усиления контроля за реализацией законов всеми государственными органами", - резюмировал Нигматулин.
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