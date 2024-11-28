Среди пассажиров затонувшей в Египте яхты казахстанцев не было - МИД

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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Граждан Республики Казахстан в числе пассажиров затонувшей в Красном море яхты не было. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.



Ранее египетские СМИ сообщали о затоплении туристической яхты недалеко от побережья города Марса-эль-Алама. По данным администрации города, на судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа. Часть выживших найдена, продолжаются поисково-спасательные работы.