Актау. 8 августа. Kazakhstan Today - Средний возраст госслужащего в Мангистауской области составляет 36,2 года, передает Kazakhstan Today.

В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области рассказали о состоянии государственной службы. По данным ведомства, количество женщин на госслужбе составляет 58,6% (1658), в том числе в местных исполнительных органах 55,8% (714), территориальных подразделениях центральных исполнительных органов - 61,7% (944).

Средний возраст госслужащих - 36,2 года (по республике - 38,7 года).

Количество вакансий в местных исполнительных органах - 67, то есть 5% от штатной численности (по республике - 7,5). На сегодня из общей штатной численности укомплектовано 95%.

Количество вакансий в территориальных подразделениях центральных исполнительных органов составляет 180, то есть 10,5%(8,2%) от штатной численности, из общей штатной численности укомплектовано 89,5% (91,2%). По области всего 247 вакансий, процентный показатель - 8,1% (по республике - 7,9).

Количество лиц, уволенных с госслужбы по собственному желанию за первое полугодие 2019 года, составляет 36 (2,7%, по республике также 2,7%).

Что касается оплаты труда госслужащих, то в 2018 году в ряде госорганов, а также в акимате Мангистауской области в пилотном режиме внедрена система оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы.

Внедрение пилотного режима по Мангистауской области оказало положительный эффект в плане кадрового состава. В частности, в регионе повышена конкурентоспособность государственной службы на рынке труда, в акимате области значительно уменьшилось количество вакантных мест - до 5%.

Кроме этого, в Мангистауской области сократилось количество покинувших государственную службу с 4,2% до 2,7%, улучшены показатели по замещению вакансии в сельских акиматах региона.

У мангистаусцев растет интерес к работе на государственной службе, в Мангистауском акимате возросло количество высококвалифицированных специалистов, уход из системы молодых специалистов, впервые поступивших на государственную службу, снизился в два раза", - отметили в ведомстве.

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