Сроки проведения ЕНТ изменят в Казахстане

Соответствующие поправки в правила проведения ЕНТ подготовило Министерство науки и высшего образования РК

Фото: КНБ РК

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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки проведения Единого национального тестирования планируют изменить в Казахстане. Соответствующие - Сроки проведения Единого национального тестирования планируют изменить в Казахстане. Соответствующие поправки в правила проведения ЕНТ подготовило Министерство науки и высшего образования РК.





Проведение ЕНТ в электронном формате планируют проводить с 10 января по 10 февраля календарного года для следующих категорий учащихся:

выпускников 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО желающих перевестись на группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" на платной основе.





С 1 марта по 11 апреля будут проводить ЕНТ для:

выпускников 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году.





C 10 мая по 10 июля ЕНТ в электронном формате будут проходить:

выпускники организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускники технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лица, зачисленные в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году.





При этом результаты ЕНТ действительны для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета, или местного бюджета, или для зачисления в ОВПО на платной основе.





С 10 по 20 августа ЕНТ будут проводить для:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО желающих перевестись на группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" на платной основе.





При этом указывается, что для лиц, сдающих ЕНТ в период с 10 мая по 10 июля, изменение профильных предметов не допускается.





Прием документов для указанных групп проводится соответственно:





с 20 декабря по 30 декабря, при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период;

с 15 февраля по 25 февраля, при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период;

с 10 апреля по 25 апреля, при этом поступающий подает заявление не более 2 (двух) раз в указанный период;

с 25 июля по 5 августа, при этом поступающий подает заявление не более 1 (одного) раза в указанный период.





Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 марта 2025 года.





Ранее в Казахстане стартовал прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ.



