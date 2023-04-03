Стала известна стоимость проезда по БАКАД

Проезд по БАКАД для легковых авто составит 241,5 тенге

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Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан опубликовало проект приказа «Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения «Большая Алматинская Кольцевая автомобильная дорога» (БАКАД) на платной основе» на - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан опубликовало проект приказа «Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения «Большая Алматинская Кольцевая автомобильная дорога» (БАКАД) на платной основе» на сайте "Открытые НПА". В документе представлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.





Оплата за проезд может производиться предварительно и после проезда в течение семи календарных дней задолженности. Стоимость поездки устанавливается по времени нахождения на платной дороге (участке) и типу транспорта и не зависит от пройденного пути.





Стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа:

легковые автомобили – 0,07 МРП;

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,12 МРП;

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,22 МРП;

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 0,36 МРП;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 0,43 МРП;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 0,72 МРП.





В приложении проекта говорится, что абонентская плата может быть оформлена для автотранспортных средств, зарегистрированных в Карасайском, Илийском, Талгарском районах Алматинской области. Размер платы зависит от типа автотранспортного средства и грузоподъемности.





Абонемент на месяц:

легковые автомобили - 0,5 МРП;

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 2,5 МРП;

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 4 МРП;

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 5 МРП;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 6,5 МРП;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 8,5 МРП.





Абонемент на год:

легковые автомобили – 10 МРП;

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 30 МРП;

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 50 МРП;

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 60 МРП;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 80 МРП;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 100 МРП.





Месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане в 2023 году составил 3450 тенге