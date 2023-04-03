02.04.2023, 14:15 40246

Стала известна стоимость проезда по БАКАД

Проезд по БАКАД для легковых авто составит 241,5 тенге
Стала известна стоимость проезда по БАКАД
Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан опубликовало проект приказа «Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения «Большая Алматинская Кольцевая автомобильная дорога» (БАКАД) на платной основе» на сайте "Открытые НПА". В документе представлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.

Оплата за проезд может производиться предварительно и после проезда в течение семи календарных дней задолженности. Стоимость поездки устанавливается по времени нахождения на платной дороге (участке) и типу транспорта и не зависит от пройденного пути.

Стоимость  поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа:
легковые автомобили – 0,07 МРП;
автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,12 МРП;
автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,22 МРП;
автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 0,36 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 0,43 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 0,72 МРП.

В приложении проекта говорится, что абонентская плата может быть оформлена для автотранспортных средств, зарегистрированных в Карасайском, Илийском, Талгарском районах Алматинской области. Размер платы зависит от типа автотранспортного средства и грузоподъемности.

Абонемент на месяц:
легковые автомобили - 0,5 МРП;
автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 2,5 МРП;
автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 4 МРП;
автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 5 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 6,5 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 8,5 МРП.

Абонемент на год:
легковые автомобили – 10 МРП;
автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 30 МРП;
автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 50 МРП;
автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 60 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 80 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 100 МРП.

Месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане в 2023 году составил 3450 тенге
 
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Теги:БАКАДтарифыАлматы

новости по теме

03.04.2023, 18:01 1881

Амерханов назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки

Амерханов с января 2022 года занимал должность заместителя председателя КНБ РК
Амерханов назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки
Фото: КНБ РК
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Аскар Амерханов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Службы внешней разведки, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.

По данным КНБ РК, Аскар Амерханов окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова.

Трудовой стаж:

В 1995-2004 годы - служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности;

В 2004-2022 годы - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности;

С января 2022 года - заместитель председателя КНБ РК.

Также распоряжением главы государства Габит Байжанов освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.
 
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Теги:РККНБНазначение
03.04.2023, 17:39 4021

Жамаубаев и Кульгинов сохранили свои должности

Токаев подписал соответствующие указы
Жамаубаев и Кульгинов сохранили свои должности
Фото: Ерулан Жамаубаев и Алтай Кульгинов
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ерулан Жамаубаев и Алтай Кульгинов сохранили свои должности, сообщает пресс-служба Акорды.

Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - сообщается в тексте указа.


По данным пресс-службы премьер-министра, Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года.

Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ясави, Академию государственного управления при Президенте РК и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С 2008 по 2010 год работал в частной компании.

В 2010-2012 годы - государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

В 2012-2013 годы - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

В 2013-2016 годы - аким города Уральска.

В 2016-2019 годы- аким Западно-Казахстанской области.

С июня 2019 года по декабрь 2022 года являлся акимом города Астаны.

9 декабря 2022 года указом президента Республики Казахстан назначен заместителем премьер-министра.

Также Ерулан Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Казахстан.

По данным Минифина, Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.

Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, "Финансы и кредит", в 2009 году Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, "Магистр делового администрирования".

Трудовая деятельность:

С 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления;

С 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;

С 2006 года по 2014 год - директор департамента координации Национального Банка Республики Казахстан;

С 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";

С июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан;

С ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан;

С ноября 2018 года по март 2019 года - помощник президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.

С мая 2020 года - министр финансов Республики Казахстан.

С марта 2022 года - заместитель премьер-министра-министр финансов Республики Казахстан.
 
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Теги:НазначениеРККульгинов
03.04.2023, 17:25 5096

Руководителем управления земельных отношений Алматы назначен Нурлан Нургабылов  

Также руководителем управления финансов города Алматы назначен Канат Сухамбеков
Руководителем управления земельных отношений Алматы назначен Нурлан Нургабылов
Фото: акимат Алматы
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима города Алматы руководителем Управления земельных отношений города Алматы назначен Нурлан Нургабылов, сообщает пресс-служба акимата города.

Нурлан Нургабылов родился 29 апреля 1988 года в городе Уштобе Алматинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (бакалавр международного права), University of Dundee (магистр международного коммерческого права).

Нургабылов имеет опыт работы в части защиты интересов государства в Министерстве юстиции РК и Национальном банке РК. В должности управляющего директора курировал правовые вопросы в АО "First Heartland Jusan Bank", АО "АТФ банк", руководил проектами по возврату активов в АО "БТА банк".

В разные годы также работал в международных консалтинговых компаниях (Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО "Macleod Dixon").

Фото: акимат Алматы

Также распоряжением акима Алматы руководителем управления финансов города Алматы назначен Канат Сухамбеков.

Канат Сухамбеков родился 17 августа 1992 года в Астане. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "международное право".

Сухамбеков имеет работы в отделе официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента Республики Казахстан и отделе организационно-инспекторской работы аппарата акима Акмолинской области. 

Занимал должность инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан. 

До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима города Алматы. На данной позиции координировал деятельность отдела инспекторской работы, отдела организационной и контрольной работы, деятельность юридического отдела, финансово-хозяйственного отдела, службы внутреннего аудита.
 
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Теги:АлматыНазначениеУправление
03.04.2023, 17:05 4741

Президент Казахстана подчеркнул важность развития отечественного машиностроения

В Костанае начнется строительство нового завода по производству автомобилей Kia
Президент Казахстана подчеркнул важность развития отечественного машиностроения
Фото: Акорда
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрея Лаврентьева, который о работе компании по развитию машиностроения, информирует пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул важность развития отечественного машиностроения, а также актуальность повышения квалификации местных инженерно-технических специалистов", - отметили в пресс-службе.


Президенту было доложено о действующих производствах, на которых сегодня трудятся более 6 тысяч казахстанцев, и о перспективных проектах. В Костанае начнется строительство нового завода по производству автомобилей Kia совместно с южнокорейским производителем Kia Corporation.

Андрей Лаврентьев отдельно сообщил о работе в сфере образования. Компанией в Костанайском колледже автомобильного транспорта открыто обучение техническим специальностям на государственном языке, ведется работа с учебными заведениями по дуальному образованию студентов, создана Высшая инженерная школа Allur.

Ранее президенту РК доложили о состоянии машиностроительной отрасли Акмолинской области.
 
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Теги:ТокаевмашиностроениеРазвитие
03.04.2023, 16:53 5221

Жумангарин переназначен на пост вице-премьера - министра торговли и интеграции

Токаев подписал соответствующий указ
Жумангарин переназначен на пост вице-премьера - министра торговли и интеграции
Фото: eec.eaeunion.org
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан, информирует пресс-служба Акорды.

Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - сообщает в тексте указа.


По данным Минторговли РК, Серик Жумангарин в 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт.

В 1997 году Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "Экономика".

В 2013 году получил степень магистра делового администрирования в Международной академии бизнеса.

Трудовой стаж:

С 1993 по 2004 занимался предпринимательской деятельностью.

С 2005 по 2006 годы - заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования города Актобе; начальник отдела предпринимательства города Актобе.

С 2006 по 2007 годы - заместитель начальника управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

С 2007 по 2008 годы - начальник управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

С 2008 по 2010 годы - заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор департамента развития торговли; заместитель председателя правления АО "Казахстанское контрактное агентство".

С 2010 по 2011 годы - заместитель, первый заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NadLoc".

С 2012 по 2013 годы - директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 годы - вице-министр регионального развития Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 годы - председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 годы - член Коллегии (Министром) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.

С 2020 по 2022 годы - председатель Агентства по защите и развитию конкуренции

С 15 августа 2022 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан
 
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Теги:НазначениеРКМинторговли
03.04.2023, 16:06 4901

Роман Скляр переназначен первым заместителем премьер-министра

Токаев подписал соответствующий указ
Роман Скляр переназначен первым заместителем премьер-министра
Фото: primeminister.kz
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, информирует пресс-служба Акорды.

Назначить Скляра Романа Васильевича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - сообщается в тексте указа.


Скляр родился в 1971 году. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "инженер-строитель", а также Московский институт современного бизнеса по специальности "экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений.

В разные годы работал заместителем и первым заместителем акима Павлодарской области, вице-министром транспорта и коммуникаций РК, вице-президентом АО "Казахстан темир жолы". В марте 2016 года был избран депутатом мажилиса парламента РК VI созыва от партии "Нур Отан", занимал пост председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

В мае 2016 года был назначен на пост вице-министра национальной экономики.

Ранее сообщалось, что руководителем аппарата правительства переназначен Галымжан Койшыбаев.
 
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Теги:НазначениеРКСкляр
03.04.2023, 15:14 7521

Руководителем аппарата правительства переназначен Галымжан Койшыбаев

Он был назначен на должность 4 января 2023 года
Руководителем аппарата правительства переназначен Галымжан Койшыбаев
Фото: inbusiness.kz
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева заместителем премьер-министра - руководителем аппарата правительства Республики Казахстан назначен Галымжан Койшыбаев, сообщает Акорда.

Галымжан Койшыбаев родился в 1968 году в Кызылорде. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова.

  • В 1995-2004 годах работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства РК в РФ.
  • В 2004 году - полномочный представитель РК при Организации договора о коллективной безопасности.
  • В 2004-2006 году - главный инспектор администрации президента РК.
  • В 2006-2008 году - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.
  • В 2008-2012 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии по совместительству.
  • В 2012-2016 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндии и Эстонии по совместительству.
  • В 2016-2019 годы - заместитель министра иностранных дел РК.
  • С марта 2019 - по январь 2023 г.г. - руководитель канцелярии премьер-министра РК.
  • 4 января 2023 года назначен заместителем премьер-министра - руководителем аппарата правительства РК.

В рамках должностных обязанностей координирует вопросы:

  • организационно-правового, экспертно-аналитического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения деятельности премьер-министра и правительства РК;
  • дебюрократизации деятельности государственного аппарата;
  • реализации административной реформы государственных органов;
  • цифровизации центральных и местных исполнительных органов;
  • создания единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения государственных органов, в том числе информационных баз данных;
  • взаимодействия центральных и местных исполнительных органов;
  • ведения законопроектной работы, совершенствования нормотворчества и государственной регистрации нормативных правовых актов, реализации государственной политики в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.
 
03.04.2023, 14:34 11116

В "Самрук-Қазына" назначили нового главу правления

Им стал экс-глава Kazakhstan Investment Development Fund Management Company Нурлан Жакупов
В "Самрук-Қазына" назначили нового главу правления
Фото: twitter.com/AstanaSPK
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" нового председателя правления - Нурлана Жакупова, сообщает пресс-служба главы правительства.

По словам премьера, перед фондом стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, развитию энергетического комплекса, обеспечению инфраструктурного, транспортно-логистического и индустриального развития республики.

Кроме того, фонд должен активно поддерживать и создавать благоприятные условия для отечественных товаропроизводителей, что позволит национальной экономике укрепиться на пути устойчивого развития.

Приоритетные направления работы и KPI каждой дочерней компании и холдинга в целом определены, понятны задачи на перспективу. Фонд является очень важным элементом в нашем государстве, управляющим большими активами. От эффективной работы фонда многое зависит, особенно крупные проекты, которые влияют на всю экономику и на дальнейшее поступательное развитие нашей страны", - сказал Смаилов, пожелав Нурлану Жакупову и всем сотрудникам фонда успехов в работе.


Он также поблагодарил Алмасадама Саткалиева, возглавлявшего фонд последние два года, за вклад в развитие казахстанской экономики.

Нурлан Жакупов родился 31 марта 1978 года. Окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ.

В разные годы являлся членом правления АО "НАК" Казатомпром", председателем правления АО"СПК "Астана" и главой Kazakhstan Investment Development Fund Management Company.
 

 

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