Столице возвращено имя Астана - Токаев подписал указ

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НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю переименовать город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан", - говорится в указе.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, что вернуть мегаполису прежнее название - Астана предложили члены депутатской группы "Жана Казакстан".
Напомним, указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан был подписан в марте 2019 года.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".