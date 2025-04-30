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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 780 млрд тенге направят на строительство и ремонт дорог в Казахстане в 2025 году, - Свыше 780 млрд тенге направят на строительство и ремонт дорог в Казахстане в 2025 году, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель правления "КазАвтоЖола" Дархан Иманашев.





В рамках дорожного сезона 2025 года в направлении строительства и реконструкции предусмотрено выполнение работ на 2,1 тысячи километров автодорог. Из этого объема 1,1 тысячи километров составляют 10 переходящих проектов, где завершаются работы по благоустройству дорог, рекультивации карьеров, обустройству площадок под производственные базы и временных объездных путей. 1 тысяча километров относятся к семи новым проектам, среди которых: Караганда - Жезказган, Актобе - Улгайсын, Атырау - Доссор, обходы городов Кызылорда, Рудный, Сарыагаш, Петропавловск", - заявил Дархан Иманашев.





По его словам, общая протяженность автомобильных дорог, которые будут охвачены работами, составит 8,8 тысячи километров. Из них запланированы проекты строительства и реконструкции протяженностью 2,1 тысячи километров, объекты капитального ремонта - 460 километров, объекты среднего ремонта - 6,3 тысячи километров.





Как отметил спикер, для выполнения запланированных работ будет задействовано около 10 тысяч единиц дорожно-строительной техники, 27 асфальтобетонных заводов и 25 тысяч специалистов. Также в ходе реализации проектов планируется использовать 9,4 млн тонн асфальтобетонной смеси, 12 млн кубических метров щебня и 500 тысяч тонн битума.





Напомним, сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.





Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.





В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.



