Термины "инвалид", "глухой", "слепой" заменят в казахстанском законодательстве

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НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - На пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ предусматривает внесение изменений в 75 законодательных актов Казахстана, в том числе в 11 кодексов и 64 закона.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на приведение законодательства в соответствие с концепцией законопроекта по изменению термина "инвалид" на "лицо с инвалидностью", терминов "слепой", "глухой", "немой" на "лица с полной потерей зрения", "лица с полной потерей слуха", "лица с полной потерей речи", термина "индивидуальная программа реабилитации инвалида" на "индивидуальная программа абилитации и реабилитации лица с инвалидностью", - цитирует депутата Елнура Бейсенбаева портал Sputnik Казахстан .

Также законопроектом предусматривается определение права на первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в организациях здравоохранения, возмещение одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения, определяемой уполномоченным органом в области социальной защиты населения.

Кроме того, нововведениями предлагается снижение нормативов по открытию психолого-медико-педагогических консультаций с 60 тысяч детского населения до 50 тысяч детского населения, информирует "Казправда"

Поправками предлагается и включение лиц с инвалидностью третьей группы в категорию лиц, освобожденных от оплаты услуг частных нотариусов при совершении нотариальных действий правового и технического характера, создание интернет-ресурсов и размещение информации на компонентах веб-портала "электронного правительства" с соблюдением интересов лиц с инвалидностью, предоставление специальных социальных услуг и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан.

Законопроектом вносятся поправки, согласно которым таксопарки должны обеспечивать на каждые 10 такси одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством таксопарки должны обеспечить на каждый 30-й таксопарк одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью", - сообщает издание.

Кроме того, внесены изменения по приобретению автобусов, приспособленных для перевозки людей с инвалидностью для регулярных маршрутов.

Законопроектом предусматривается уточнение периодов боевых действий, участники которых отнесены к "ветеранам боевых действий на территории других государств".

В целом поправки направлены на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью и предусматривают внесение изменений в 75 законодательных актов Казахстана, в том числе в 11 кодексов и 64 закона.

Отмечается, что на реализацию законопроекта предусмотрено 5,9 млрд тенге в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы.