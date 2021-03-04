Токаев акцентировал внимание на экологии в ходе встречи Совета иностранных инвесторов

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялась рабочая встреча с руководителями нефтегазовых компаний-членов Совета иностранных инвесторов при президенте РК в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны.

Приветствуя участников заседания, президент отметил, что нефтегазовая отрасль играет жизненно важную роль в развитии Казахстана. По мнению Касым-Жомарта Токаева, благодаря постепенному восстановлению мировой торговли и экономики мы с надеждой смотрим на перспективы нефтегазового сектора как на международном уровне, так и внутри страны.

Президент акцентировал внимание на своевременном исполнении договоренностей по крупным нефтегазовым проектам. Он отметил, что правительство и инвесторы пришли к общему пониманию, а также указал на важность обеспечения их полной реализации и принятия по ним оперативных решений.

Несмотря на пандемию, проект будущего расширения Тенгиза реализуется по графику. Окончательное инвестиционное решение по проекту расширения Карачаганского месторождения является еще одним примером слаженной работы. В данный момент мы ожидаем принятия полномасштабного плана развития Кашагана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на необходимость тщательной проработки всех деталей предлагаемых подходов, которые должны обеспечить правовую защиту и стабильность инвестиций, а также, при необходимости, инвестиционные преференции. В этой связи он поручил правительству представить улучшенный модельный контракт к следующему заседанию рабочей группы.

Кроме того, президент заявил о необходимости выработки современного и гибкого механизма регулирования инвестиций в глубокую переработку углеводородов.

Глава государства отдельно остановился на вопросе увеличения местного содержания, напомнив о своем поручении правительству по разработке конкретных мер по обеспечению трансфера технологий и локализации производства.

Я всегда подчеркивал важность энергетических проектов в создании внутристрановой ценности (in-country value), стимулировании внутреннего технологического и промышленного развития. К сожалению, прогресс был незначительным. Нам нужны новые и смелые шаги", - отметил президент.

Президент акцентировал внимание на экологических вопросах, отметив, что Казахстан поддержал просьбу нефтегазовых компаний устранить дискриминацию в применении платы за загрязнение окружающей среды при сжигании газа в факелах.

При этом он указал на то, что ожидает от инвесторов решительных и практических действий по улучшению окружающей среды в регионах своей деятельности и снижению углеродного следа.

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