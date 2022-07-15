Токаев дал оценку работе правительства

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства дал оценку работе кабинета министров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целом работу правительства можно оценить как среднюю. Правительство пытается быть настойчивым. Но в нынешний период расслабляться нельзя. Необходимо максимально увеличить скорость работы", - сказал Токаев.
Он отметил, что следует использовать новые, свежие методы. Правительство должно быть основным государственным институтом, предлагающим и реализующим реальные реформы, а не просто оперативным штабом, быстро реагирующим.
В Казахстане много экономистов и предпринимателей. Высокообразованных и талантливых. Но можно сказать, что конкретных предложений у них мало, если они вообще есть. К осени, вероятно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что это очень необходимо в случае особого кризиса", - добавил глава государства.
Напомним, в ходе заседания президент РК объявил выговоры министрам экологии, торговли и сельского хозяйства. Также Токаев назвал неудовлетворительной работу министра цифрового развития.