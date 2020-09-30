Токаев дал поручения акиму ЗКО по развитию животноводства

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева, передает Kazakhstan Today.

Президент поставил перед Гали Искалиевым ряд задач по развитию мясного животноводства и усилению научной составляющей этой сферы, увеличению инвестиций в отрасли, не связанные с добычей нефти и газа, диверсификации промышленности и наращиванию производства обрабатывающего сектора", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить вовлечение безработных и самозанятых граждан в экономическую деятельность, а также окончательно снять с повестки вопрос с трехсменными и аварийными школами в регионе.

По информации пресс-службы, в ходе встречи аким доложил президенту об основных показателях социально-экономического развития региона, а также об исполнении ранее данных поручений.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных проблемных вопросах области, таких как снижение уровня воды реки Урал, энергозависимость региона и состояние местных дорог. Глава государства поручил акиму Западно-Казахстанской области решить данные проблемы во взаимодействии с правительством.

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