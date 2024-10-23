Токаев дал поручения по благоустройству столицы

Рассказать друзьям

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры, дальнейшему развитию и благоустройству Астаны





Как следует из отчета акима столицы, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 9 месяцев этого года составил 1 трлн 140 млрд тенге, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года.





Президенту было доложено о ходе отопительного сезона. Благодаря запуску в прошлом году газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первого этапа ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 впервые в городе обеспечен профицит тепла. Данные объекты жизнеобеспечения дали Астане более 1100 Гкал/час.





До конца года планируется завершить вторую очередь ГТС "Туран", что обеспечит выработку дополнительных 250 Гкал/час. Кроме того, начались работы по строительству ГТС "Тельмана" и проектирование ГТС "Юго-Запад" с общей мощностью 970 Гкал/час.





Глава государства был проинформирован о возведении социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении строительства жилищных комплексов - долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья. В частности, в новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 из запланированных 24 школ, 9 из них - в рамках нацпроекта "Комфортная школа". До нового года будет построено 6 студенческих общежитий почти на 4,5 тысячи мест, 4 из них уже функционируют.





Женис Касымбек также сообщил о том, что на сегодняшний день в столице благоустроено порядка 170 дворовых и общественных пространств, отремонтировано более 70 улиц. Планируется высадить миллион деревьев и кустарников.





Напомним, 21 октября один из столичных районов остался без электричества.

.