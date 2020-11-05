Токаев дал ряд поручений главе Нацбанка

Акорда

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального Банка Ерболата Досаева, передает Kazakhstan Today.

Председатель Нацбанка доложил главе государства о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев и состоянии платежного баланса за 9 месяцев 2020 года, а также о ходе работ по развитию национальной платежной системы, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент был также проинформирован о ходе реализации государственных программ поддержки предпринимательства, финансируемых за счет средств Нацбанка.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений по обеспечению финансовой стабильности.

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