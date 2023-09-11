Токаев дал ряд поручений новому министру экологии и природных ресурсов

Президент обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев

Фото: Акорда

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов, - В ходе встречи с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов, сообщает Акорда.





Президент поручил взять на особый контроль реализацию плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах.





Также глава государства подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств.





Кроме того, президент обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.



