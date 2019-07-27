Токаев: Имя погибшего от рук браконьеров егеря будет увековечено

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Имя погибшего от рук браконьеров егеря будет увековечено, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Егеря Каныш Нуртазинов и Самат Оспанов проявили мужество при охране природного достояния нашего государства. Честь и хвала им за это. Семье, детям погибшего от рук браконьеров К. Нуртазинова будет оказываться помощь, его имя будет увековечено. Иманды болсын!" - написал глава государства в Twitter.

Он подчеркнул, что "законодательство следует пересмотреть с целью усиления защиты прав егерей и ужесточения наказания за браконьерство".

Напомним, 23 июля после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта Каныш Нуртазинов, еще один инспектор госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Позже были задержаны двое подозреваемых в нападении на работников охотничьего хозяйства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным геройски погибшего егеря и отметил необходимость ужесточения наказания за отстрел сайгаков . Министр экологии, гидрологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев пообещал, что в течение месяца будут проведены специальные теоретические и практические учения инспекторского состава "Охотзоопром" по борьбе с браконьерством.

По информации главы МВД РК Ерлана Тургумбаева, внесены предложения по ужесточению административной и уголовной ответственности за браконьерство , в том числе с конфискацией имущества и орудий преступления. Прорабатывается вопрос увеличения размеров возмещения вреда, причиненного нарушителями законодательства в области охраны животного мира. Также проработан вопрос оборудования специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске транспорта подразделений по охране лесного хозяйства и животного мира, на котором егеря патрулируют закрепленные участки.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения браконьеров на инспекторов ПО "Охотзоопром" . В начале года в результате нападения браконьеров инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Еще одному инспектору были нанесены тяжелые телесные повреждения. Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" были объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.

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