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Токаев изменил порядок назначения ректоров национальных вузов, руководителей Нацмузея и "Астана Опера"

17.08.2019, 19:34 12070
Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о пересмотре порядка назначения руководителей ряда организаций республиканского уровня, передает Kazakhstan Today.
 
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о пересмотре порядка назначения ректоров национальных вузов и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, директора Национального музея Республики Казахстан и руководителя государственного театра оперы и балета "Астана Опера", сообщила пресс-служба президента.
 
Согласно указу, первые руководители данных учреждений будут назначаться уполномоченными органами, регулирующими соответствующую сферу деятельности. Отбор кандидатов на ответственные должности будет осуществляться на конкурсной основе.
 
Как уточнили в пресс-службе, новый порядок назначения затронет следующие национальные вузы:
 
1. Казахский национальный университет имени аль-Фараби;
 
2. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева;
 
3. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева;
 
4. Казахский национальный педагогический университет имени Абая;
 
5. Казахский национальный аграрный университет;
 
6. Казахская национальная консерватория имени Курмангазы;
 
7. Казахский национальный университет искусств;
 
8. Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова;
 
9. Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова;
 
10. Казахская национальная академия хореографии;
 
11. Казахский национальный женский педагогический университет.
 

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