Токаев изменил порядок назначения ректоров национальных вузов, руководителей Нацмузея и "Астана Опера"

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о пересмотре порядка назначения руководителей ряда организаций республиканского уровня, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о пересмотре порядка назначения ректоров национальных вузов и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, директора Национального музея Республики Казахстан и руководителя государственного театра оперы и балета "Астана Опера", сообщила пресс-служба президента.

Согласно указу, первые руководители данных учреждений будут назначаться уполномоченными органами, регулирующими соответствующую сферу деятельности. Отбор кандидатов на ответственные должности будет осуществляться на конкурсной основе.

Как уточнили в пресс-службе, новый порядок назначения затронет следующие национальные вузы:

1. Казахский национальный университет имени аль-Фараби;

2. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева;

3. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева;

4. Казахский национальный педагогический университет имени Абая;

5. Казахский национальный аграрный университет;

6. Казахская национальная консерватория имени Курмангазы;

7. Казахский национальный университет искусств;

8. Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова;

9. Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова;

10. Казахская национальная академия хореографии;

11. Казахский национальный женский педагогический университет.

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