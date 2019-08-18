Токаев изменил порядок назначения ректоров национальных вузов, руководителей Нацмузея и "Астана Опера"

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о пересмотре порядка назначения руководителей ряда организаций республиканского уровня, передает Kazakhstan Today.
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о пересмотре порядка назначения ректоров национальных вузов и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, директора Национального музея Республики Казахстан и руководителя государственного театра оперы и балета "Астана Опера", сообщила пресс-служба президента.
Согласно указу, первые руководители данных учреждений будут назначаться уполномоченными органами, регулирующими соответствующую сферу деятельности. Отбор кандидатов на ответственные должности будет осуществляться на конкурсной основе.
Как уточнили в пресс-службе, новый порядок назначения затронет следующие национальные вузы:
1. Казахский национальный университет имени аль-Фараби;
2. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева;
3. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева;
4. Казахский национальный педагогический университет имени Абая;
5. Казахский национальный аграрный университет;
6. Казахская национальная консерватория имени Курмангазы;
7. Казахский национальный университет искусств;
8. Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова;
9. Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова;
10. Казахская национальная академия хореографии;
11. Казахский национальный женский педагогический университет.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства