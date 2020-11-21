Токаев: мы должны обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня, во Всемирный день ребенка, обратился к казахстанцам, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Всемирный день ребенка. Защита прав детей, здоровье, образование и развитие подрастающего поколения - наши безусловные приоритеты. Мы должны обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане. Мы обязаны прислушаться к голосу каждого ребенка!" - написал глава государства в Twitter .

Между тем в пресс-службе Министерства образования и науки сегодня напомнили о работе телеграмм-чата BALA QORGAY, который позволяет оперативно решать вопросы нарушения прав детей. Только за 11 месяцев текущего года сюда поступило более 2 тыс. обращений.

Каждый случай находится на контроле до выяснения всех обстоятельств и полного разрешения ситуации. Благодаря данному чату казахстанцы имеют возможность срочно сообщить о необходимой помощи и получить консультацию специалистов по вопросам обеспечения прав детей", - сообщила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.

Совместными усилиями специалистов МОН РК, руководителей региональных департаментов по обеспечению качества в сфере образования, руководителей областных управлений образования, городских и районных отделов образования, психологов и социальных педагогов в круглосуточном формате принимаются и рассматриваются обращения детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для подключения к чату необходимо в строке браузера приложения Telegram набрать "bala_qorgau" или пройти по ссылке https://t.me/bala_qorgau

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