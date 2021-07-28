Токаев: Мы пытаемся сдержать рост цен, задача нелёгкая

Фото: пресс-служба Акорды

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область посетил компанию KazRost Engineering Ltd., передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Предприятие осуществляет сборку зерноуборочных комбайнов VECTOR410KZ и ACROS в рамках сотрудничества с российской компанией "Ростсельмаш". Касым-Жомарт Токаев осмотрел цеха по сборке сельскохозяйственной техники и тракторов.

Как сообщил директор компании Кайрат Калманбаев, в прошлом году было произведено 504 комбайна на 29,5 млрд тенге. До конца нынешнего года планируется собрать 598 комбайнов и 300 колесных тракторов четырех моделей марки YTO. Сейчас на предприятии трудятся 162 человека.

Глава государства отметил значимость выпускаемой продукции для целинных регионов Казахстана.

В принципе, сельхозмашиностроение - приоритетное направление для нас. Правительство должно заниматься вопросами сельского хозяйства. Видите, что происходит в мире. Цены на продовольствие выросли на 40 процентов. Мы пытаемся сдержать рост цен, задача нелегкая, мы будем решать эти вопросы. Конечно же, Казахстан должен быть с развитым сельским хозяйством. Мы должны перейти практически полностью на самообеспечение продукцией сельского хозяйства. Сейчас мы работаем с крупными компаниями и инвесторами", - сказал президент.

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