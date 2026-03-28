Токаев наградил альпиниста Ерванда Ильинского званием "Қазақстанның Еңбек Ері"
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил легендарного альпиниста Ерванда Ильинского высшей степенью отличия - званием "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщает Акорда.
Во многом благодаря Вашим колоссальным усилиям и высочайшему профессионализму небесно-голубой флаг Республики Казахстан гордо реял на самых, казалось бы, неприступных пиках планеты. Как опытнейший высотник, покоритель мировых вершин, победитель многих международных турниров, Вы снискали всемирную известность, совершили восхождение на Эверест и стали первым представителем Казахстана, вошедшим в престижный клуб "Семь вершин". Вы по праву пользуетесь признанием и уважением как основатель казахстанской школы альпинизма", - сказал президент.
Также глава государства высоко оценил человеческие качества Ерванда Тихоновича и его искреннюю заботу о людях, особенно об альпинистах.
Крылатыми среди альпинистов стали Ваши слова о том, что "самое высокое спортивное достижение не стоит человеческой жизни". Вы также однажды точно заметили, что "альпинизм - это шахматы, где человек играет с природой". Известно, что при восхождении к вершине К2 (Чогори) Ваша команда попала в сильный горный шторм. Вы тогда решили спуститься вниз, несмотря на то что до цели было рукой подать, буквально несколько сотен метров. Такое непростое решение о многом говорит, прежде всего, о Вашей мудрости, благородстве души. Вы никогда не допускали "головокружения от побед", настаивая на осторожности при прохождении даже простых и уже проторенных маршрутов. Такой высокопрофессиональный подход к делу стал Вашей визитной карточкой как великого альпиниста, спортсмена и наставника", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, президент с теплотой отозвался о колоссальной работе Ерванда Ильинского по популяризации альпинизма в стране.
Молодежь должна видеть, что упорный и продуктивный труд всегда достойно оценивается и вознаграждается, но и четко понимать, что не бывает успеха без усилий. Упорство и труд все перетрут. Неважно, спорт это или бизнес, учеба в школе или научные изыскания, труд в поле или на заводе, "чемпионами в жизни" неизменно становятся только те, кто по-настоящему увлечен своим делом и твердо идет к поставленной цели. Такие граждане, как уважаемый Ерванд Тихонович Ильинский, - это оплот нашего общества, наглядный пример мужества, стойкости и трудолюбия. Поэтому мною принято решение наградить Вас за выдающиеся достижения в альпинизме, большой вклад в развитие спорта и активное участие в общественной деятельности высшей степенью отличия - званием "Қазақстанның Еңбек Ері". С огромным удовольствием вручу эту заслуженную награду. Ерванд Тихонович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! Я знаю, что среди альпинистов есть очень популярное выражение: "Берегите себя!" Поэтому это выражение я адресую Вам сегодня и Вашим товарищам-ученикам, которые сопровождают Вас", - сказал президент.
В свою очередь Ерванд Ильинский поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку его деятельности и особое внимание к отечественному альпинизму.
Понимаю это как признание нашим государством тех достижений, которые совершило альпинистское сообщество Казахстана. Действительно, у нас есть такие достижения, которые признают иностранные альпинисты. Мне приятно это видеть", - отметил наставник национальной сборной по альпинизму.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Ерванду Ильинскому.