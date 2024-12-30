Токаев наградил казахстанцев за мужество и профессионализм при спасении пассажиров самолета AZAL

С 1 января 2027 года вводится порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения

Рассказать друзьям

Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка.





Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка", - сообщили в пресс-службе Акорды.





Напомним, закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей. Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование механизмов защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.





Также устанавливаются уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования, в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях, форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи детям из категории социально-уязвимых семьей в школах независимо от их форм собственности.





Кроме того, по данным сената, законом с 1 января 2027 года вводится порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения.





Данный закон предусматривает совершенствование правоотношений в ряде отраслей. В частности, направленных на защиту прав и законных интересов отдельных категорий детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей, а также детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Вводятся нормы по совершенствованию сферы дошкольного воспитания и обучения. Надеемся, что одобренный закон позволит сократить количество детей в детских домах, усовершенствовать сферу дошкольного образования и повысить статус людей труда", - сообщил спикера сената Маулен Ашимбаев.