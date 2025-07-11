10.07.2025, 10:55 78496
Токаев направил ответное письмо Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров
Фото: Акорда
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо президенту США Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.
Напомним, Дональд Трамп опубликовал письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении США с 1 августа 25-процентной импортной пошлины на казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок.
Кабмин РК направил в Белый дом предложения по улучшению взаимной торговли.
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11.07.2025, 13:39 2676
Выдача онлайн-кредитов: АРРФР изменило правила биометрической идентификации
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК внесло изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности.
Изменения, в частности, касаются правил биометрической идентификации клиентов при получении онлайн-кредита.
Для идентификации и аутентификации клиента используются следующие способы:
- электронная цифровая подпись физического или юридического лица;
- или средства биометрической идентификации;
- или реквизиты платежной карточки при идентификации и аутентификации физического лица (номер, срок действия платежной карточки, наименование системы платежных карточек), выпущенной банком второго уровня или Национальным оператором почты, с которым субъектом финансового мониторинга заключено соглашение об информационном обмене, в случае, если физическое лицо было ранее идентифицировано субъектом финансового мониторинга при личном присутствии;
- или подтверждение личности физического лица путем сверки с государственными базами данных;
- или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов или иной идентификатор, установленный субъектом финансового мониторинга для идентификации клиента и согласованный с ним.
Также допускается использование одного или в совокупности нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента.
Выбор способа идентификации и аутентификации клиента осуществляется субъектом финансового мониторинга.
Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальный оператор почты при дистанционном установлении деловых отношений с клиентом применяют двухфакторную идентификацию клиента с обязательным проведением биометрической идентификации клиента",- говорится в документе.
При этом они обеспечивают хранение записи сеанса видеоконференции с клиентом либо полученного текущего изображения клиента с использованием технологии выявления движения не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом, в том числе на основе аутсорсинга.
В случае подозрений субъект финансового мониторинга вправе отказать клиенту в установлении деловых отношений дистанционным способом и попросить явиться для идентификации лично.
Постановление вводится в действие с 21 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что банки обяжут предупреждать клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца. Также АРРФР разработало изменения и дополнения в постановление, которое предусматривает получение согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита. Кроме того, с апреля в РК изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года и старше 55 лет.
11.07.2025, 12:58 5611
Минобороны изменило требования к призывникам
Фото: кадр из видео
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны РК изменило требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.
В частности, изменен пункт 4 документа, касающийся категорий годности к воинской службе.
Теперь в нем предусмотрены следующие категории:
- А - годен к воинской службе;
- Б - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
- В - ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву);
- Г - временно не годен к воинской службе;
- Д - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
- Е - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
- НГ - не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных Сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в ВУЗ (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами;
- В-ИНД - годность к воинской службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан определяется индивидуально, и предусматривает категорию годности Б или В;
- ИНД - годность к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных Сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, с вредными факторами определяется индивидуально.
Для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН). Категория годности Г предусматривает негодность к поступлению на воинскую службу по контракту, в ВУЗ и школы, а категории годности В, Д и Е предусматривают негодность к обучению в ВУЗ и школах", - уточнили в Минобороны.
Приказ вступит в силу 21 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане будут призывать в армию через SMS и eGov. Также в воинских частях внедрят современные IT-системы видеонаблюдения.
11.07.2025, 12:21 8156
Глава ДЧС Алматы ушел в отставку
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировали отставку главы алматинского департамента по ЧС.
В связи с кадровыми изменениями в структуре департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, сообщаем, что они не связаны с информацией, распространяемой в мессенджерах и социальных сетях. Просим руководствоваться только официальными источниками", - подчеркнули в МЧС.
Нурлан Атыгаев занимал пост главы ДЧС с октября 2023 года.
11.07.2025, 09:35 15546
В Казахстане в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по реализации пилотных проектов, связанных с маркировкой и отслеживанием денег с помощью цифрового тенге. В ходе совещания рассмотрен ход внедрения национальной цифровой валюты в процессы государственного расходования, сообщили в пресс-службе правительства.
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.
Как доложил руководитель цифровой трансформации Национального банка Бинур Жаленов, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям.
В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней. Маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов Павлодар - Атырау и Мукур - Кульсары. Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда, включая строительство участка железной дороги Достык - Мойынты и газопровода Талдыкорган - Ушарал.
В перспективе - реализация таких проектов, как газопровод Бейнеу - Бозой - Шымкент, газосепарационный комплекс и участок ж/д Бахты - Аягоз.
Кроме того, в рамках программы микрокредитования "Ауыл аманаты" успешно протестирован механизм временного блокирования средств.
Внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях: сделки с недвижимостью и автотранспортом, школьное питание, закупки дорогостоящих товаров, а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.
Внимание уделено совершенствованию нормативно-правовой базы. На сегодня подготовлены поправки в закон "О платежах и платежных системах", включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.
Премьер-министр подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге - возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование.
По поручению главы государства поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой "Цифрового тенге". Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма "окрашенных денег" должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат цифрового тенге не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета", - подчеркнул Олжас Бектенов.
По итогам совещания премьер-министр поручил государственным органам совместно с Национальным банком и заинтересованными организациями разработать дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.
11.07.2025, 08:41 23266
Правительство выделило 3,6 млрд тенге на реконструкцию теплосетей Актау
Фото: Depositphotos
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Актау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено порядка 3,6 млрд тенге на завершение реконструкции 9,2 км магистральных тепловых сетей Актау Мангистауской области. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.
Реализация данного проекта началась в 2024 году. На сегодня проложено 5,5 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Старые стальные трубы демонтируются и заменяются современными трубами в пенополиуретановой изоляции диаметром от 530 до 1020 мм. Также полностью устранены 375 дефектов, выявленных в отопительный сезон 2024-2025 года.
Общая протяженность теплосети Актау составляет 562 км. Износ - 79%. Реализация данного проекта позволит снизить износ тепловых сетей города до 75%, повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты, отмечают в правительстве.
В дальнейшем в рамках реализации национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2029 года планируется реконструкция и строительство 175 км сетей и источников теплоснабжения с определением объема финансирования на 2025-2029 годы. Проект направлен на снижение износа сетей и повышение качества коммунальных услуг через привлечение инвестиций.
10.07.2025, 18:45 57416
В Казахстане завершили аудит сервиса "Яндекс.Такси"
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассмотрены итоги аудита эффективности алгоритмического ценообразования "Яндекс.Такси", проведенного агентством совместно с МЦРИАП, а также с привлечением компетентных специалистов, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, обязанность пройти аудит была возложена на "Яндекс.Такси" в рамках антимонопольного комплаенса. Целью аудита стало изучение сервиса "Яндекс", в том числе условий и параметров, влияющих на ценообразование услуг такси.
Первичный аудит выявил риски в системе, способные повлиять на ценообразование. В их числе - несоответствие границ города административно-территориальным границам, повышение цены за счет неценовых компонентов, отсутствие в приложении полной информации для расчета цены, дискриминация по местоположению пассажиров в аэропорту и другие", - говорится в сообщении.
Отдельные риски были устранены, по другим "Яндекс" приняты обязательства по их устранению. На основании уведомления агентства изменены правила программы лояльности пользователей (программа "Яндекс+"). В результате изменений "Яндекс" полностью взял на себя все расходы по этой программе (предоставляемые клиентам скидки).
В действующий комплаенс "Яндекса" также внесены изменения, обязывающие компанию реализовать комплекс мер, направленных на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, необоснованного повышения цен на услуги такси в периоды повышенного спроса, а также на предотвращение снижения доходов водителей.
В ходе совещания рассмотрены проблемные вопросы водителей "Яндекс.Такси", сформированные на основании поступающих в агентство обращений. Также заслушан отчет представителей "Яндекс.Такси" по соблюдению пунктов антимонопольного комплаенса за I квартал 2025 года.
Ранее премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, генеральный директор "Яндекс.Global" Даниил Шулейко и руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов обсудили перспективы развития цифровых сервисов, платформенной занятости и реализации технологических проектов в Казахстане.
10.07.2025, 14:40 67836
Здания детсадов возвращают в государственную собственность в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Здания бывших детских садов возвращают в государственную собственность в Алматы, сообщил на пресс-конференции региональной службы коммуникаций Алматы заместитель руководителя управления государственных активов мегаполиса Жанторе Айтжанов.
По его словам, основная часть договоров аренды уже расторгнута. В отношении двух объектов процесс возвращения все еще продолжается.
С 2002 года в аренду 11 частным учебным учреждениям среднего и среднего специального образования, в том числе таким, как "Ак ниет", "Элко", "Лидер", "Арай", "Магистр", "Сеним", "Школа предпринимателей", "Голубой парус", "Теремок", "Айгерим" и Алматинский колледж менеджмента и сервиса, были переданы 10 зданий детских садов и одно здание комбината. В мае 2020 года акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым было принято решение о поэтапном расторжении договоров имущественного найма с частными организациями в целях создания новых государственных дошкольных учреждений. На сегодняшний день все договоры аренды с этими учебными заведениями расторгнуты. В июне 2023 года учреждениям "Арай" и "Сеним" были направлены официальные уведомления о возврате занимаемых объектов, а в июле 2023 года с ними расторгли договоры аренды. Однако арендаторы отказались освобождать помещения добровольно. В связи с этим управление государственных активов подало иски в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Суд удовлетворил требования в полном объеме", - говорится в сообщении РСК.
При этом сообщается, что, "несмотря на решения суда, сотрудники учреждения "Арай" и "Сеним" продолжают занимать объекты".
Материалы по их принудительному выселению были переданы в департамент юстиции по городу Алматы. 3 июля 2025 года суд отказал учреждению "Арай" в предоставлении отсрочки по освобождению здания до 1 сентября 2025 года. В рамках правового процесса 14-15 июля 2025 года департамент юстиции города Алматы планирует провести мероприятия по выселению указанных учреждений. Работа по возврату объектов в коммунальную собственность и их подготовке к строительным и ремонтным работам продолжается в соответствии с действующим законодательством", - добавили в региональной службе коммуникаций Алматы.
Напомним, в 2009 году стало известно, что в Алматы инвентаризируются здания детских садов, используемые не по назначению.
Тогда сообщалось, что в Алматы арендаторы делят с малышами здания более 20 детских садов. Также отмечалось, что в арендуемых помещениях, по информации управления образования, базируются редакции газет, поликлиники, благотворительные фонды, частные школы и ТОО.
Между тем, как показал опрос на сайте агентства Kazakhstan Today, 56% читателей считают необходимым вернуть прежнее назначение детским учреждениям образования, которые в настоящее время находятся в аренде или собственности.
За ответ "Надо строить новые детсады" отдали свои голоса 24%, за равный обмен с владельцами и арендаторами зданий детских учреждений выступили 12% участвующих в опросе. Забрать здания детсадов без выдачи компенсаций считают необходимым 8% читателей агентства. 1% участников опроса затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие более 1100 человек.
10.07.2025, 14:20 70941
В Казахстане промышленные отходы будут использовать для строительства дорог
Эксперты отмечают, что включение переработанного техногенного сырья позволит снизить затраты на реализацию инфраструктурных проектов
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили план по использованию промышленных отходов в дорожном строительстве, сообщает АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт".
План предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на переработку и использование техногенных минеральных образований - золы, шлаков, пустых пород и других отходов в дорожном строительстве Республики Казахстан", - пояснили в пресс-службе.
Эксперты отмечают, что включение переработанного техногенного сырья позволит не только снизить затраты на реализацию инфраструктурных проектов, но и существенно сократить экологическую нагрузку на окружающую среду.
Переработанные отходы можно эффективно использовать для строительства и ремонта дорог. Причем по качеству такие материалы не уступают традиционным. Это выгодно всем: государство снижает расходы, предприятия решают проблему отходов, экология становится чище", - заявил вице-президент АО "КаздорНИИ" Ерик Амирбаев.
Подчеркивает, что использование переработанных промышленных отходов в строительстве является распространенной мировой практикой, позволяющей эффективно решать сразу несколько ключевых задач: экономить природные ресурсы, снижать затраты на строительство, уменьшать негативное воздействие на окружающую среду и содействовать развитию рынка переработки отходов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют выпуск минерального порошка для асфальтобетона из металлургических шлаков и золы.
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