Токаев направил ответное письмо Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров

Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск

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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по реализации пилотных проектов, связанных с маркировкой и отслеживанием денег с помощью цифрового тенге. В ходе совещания рассмотрен ход внедрения национальной цифровой валюты в процессы государственного расходования, сообщили в пресс-службе правительства.





Председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.





Как доложил руководитель цифровой трансформации Национального банка Бинур Жаленов, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям.





В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней. Маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов Павлодар - Атырау и Мукур - Кульсары. Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда, включая строительство участка железной дороги Достык - Мойынты и газопровода Талдыкорган - Ушарал.





В перспективе - реализация таких проектов, как газопровод Бейнеу - Бозой - Шымкент, газосепарационный комплекс и участок ж/д Бахты - Аягоз.





Кроме того, в рамках программы микрокредитования "Ауыл аманаты" успешно протестирован механизм временного блокирования средств.





Внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях: сделки с недвижимостью и автотранспортом, школьное питание, закупки дорогостоящих товаров, а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.





Внимание уделено совершенствованию нормативно-правовой базы. На сегодня подготовлены поправки в закон "О платежах и платежных системах", включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.





Премьер-министр подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге - возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование.





По поручению главы государства поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой "Цифрового тенге". Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма "окрашенных денег" должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат цифрового тенге не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета", - подчеркнул Олжас Бектенов.





По итогам совещания премьер-министр поручил государственным органам совместно с Национальным банком и заинтересованными организациями разработать дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.