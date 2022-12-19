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Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Катара

18.12.2022, 18:50 15876
Президент РК поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с Национальным днем
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Катара. Глава государства поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с Национальным днем, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент пожелал стране, придерживающейся принципов мира и сотрудничества, дальнейшего прогресса и благополучия.

Искренне поздравляю Вас с успешным завершением чемпионата мира по футболу, который совпал с этим праздником. Это состязание, ставшее мировым брендом, вновь подтвердило, что Катар - процветающая страна, которая уверенно идет в будущее. Спортивные болельщики и мировая общественность стали свидетелями новых высоких стандартов проведения чемпионата мира", - говорится в телеграмме.


Президент с удовлетворением отметил, что близкие отношения с Катаром, одним из основных партнеров Казахстана в регионе Залива, из года в год укрепляются, а поле сотрудничества расширяется. Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям отношения стран будут развиваться на благо народов Казахстана и Катара.
 

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Токаев: Декабрьские события оставили неизгладимый след в истории нашей страны

17.12.2022, 10:21 51651
Токаев: Декабрьские события оставили неизгладимый след в истории нашей страны
Фото: Telegram/БОРТ№1
Сегодня 36 годовщина декабрьских событий
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter высказался о декабрьских событиях 1986 года.

Сегодня 36-я годовщина декабрьских событий, которые оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Они показали непоколебимый дух нашего народа, наше твердое стремление к свободе и Независимости. Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана", - написал глава государства в соцсети.

 

Две новые праздничные даты предлагают добавить в Казахстане

16.12.2022, 19:42 65841
Две новые праздничные даты предлагают добавить в Казахстане
Фото: Depositphotos
Это День органов по финансовому мониторингу и День вывода советских войск из Афганистана
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана намерено внести в перечень праздничных дат два новых праздника.

Соответствующее постановление опубликовано на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 декабря 2022 года.

В перечень предлагается добавить:

  • День органов по финансовому мониторингу Республики Казахстан, который будет отмечаться 28 января;
  • День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. Его планируется отмечать 15 февраля.

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 

Выдвижение кандидатов в депутаты сената завершилось в Казахстане

16.12.2022, 09:38 82216
Фото: senate.parlam.kz
В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената парламента, который продлится до 24 декабря
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике выдвинуты 130 кандидатов в депутаты сената парламента на 20 мест верхней палаты, сообщил исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на заседании ЦИК по вопросам итогов выдвижения.

По данным ЦИК, среди регионов наибольшее количество кандидатов выдвинуто в области Абай, Западно-Казахстанской области, Кызылординской области - по 8 человек, в городах Алматы и Астане - по 10. Наименьшее - 5 претендентов - в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в городе Шымкенте - 6.

Среди кандидатов 97,7% (127) - это самовыдвиженцы и 2,3% (3) выдвинуты маслихатами.

Средний возраст кандидатов составляет 50,5 года. Самому молодому кандидату - 30 лет, наибольший возраст среди претендентов - 74 года.

Среди выдвинутых кандидатов 33 женщины. Для сравнения на выборах в 2020 году было выдвинуто кандидатами 19 женщин, в 2017 году - 13, в 2014 году - 5.

По специальностям: 22 инженера, 21 экономист, 21 педагог, 18 юристов, 15 работников аграрной сферы, 5 врачей, 2 журналиста, 3 политолога, 23 - другие.

Среди кандидатов: 36 работников коммерческих структур; 27 работников государственных организаций, предприятий и учреждений; 48 государственных служащих; 9 представителей общественных организаций; 2 пенсионера; 3 временно не работающих.


В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената парламента, который продлится до 24 декабря. На сегодняшний день избирательными комиссиями зарегистрировано 49 кандидатов", - рассказали в ЦИК.


В 2020 году на очередных выборах в сенат парламента было выдвинуто 94 кандидата, в 2017 году - 89 кандидатов, в 2014 году - 88. Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению числа кандидатов. На один мандат сенатора приходится в среднем более 6 претендентов.

Напомним, выборы депутатов сената парламента РК состоятся 14 января 2023 года.

Предвыборная агитация начнется 24 декабря, завершившись в 00.00 13 января.

По словам президента РК, предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют возможность решать проблемные и спорные вопросы через конструктивный диалог, через дискуссии.
 

В Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия

15.12.2022, 20:38 102906
В Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия
Фото: depositphotos.com
Казахстанские теле- и радиостанции показывают, что могут конкурировать с зарубежными медиагигантами
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован проект указа президента "Об утверждении Информационной доктрины РК".

В проекте указа сказано, что доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений. А также обеспечит информационную безопасность и своевременное реагирование на внешние вызовы и риски.

Также в документе сказано, что печатные СМИ, телевидение и радио теряют популярность в Казахстане. Сегодня всего чуть более 9% граждан называют печатные издания своим основным источником информации. Стоит отметить, что чем старше человек, тем чаще читает печатные СМИ. Основная аудитория печатных СМИ это люди в возрасте 50-55 лет, проживающее преимущественно в сельской местности.

При этом информация, публикуемая в газетах, теряет свою актуальность по причине несвоевременной доставки газет и журналов читателям. Плюс к этому рост цен на типографские услугу, газетную бумагу усугубляет положение газет.

В этой связи авторы доктрины отмечают, что казахстанские теле- и радиостанции показывают, что могут конкурировать с зарубежными медиагигантами. Заметна положительная динамика роста контента на государственном языке, и в среднесрочной перспективе этот тренд будет только усиливаться.

Краеугольным камнем государственной информационной политики является работа телевидения в регионах. В разрезе регионов отмечается большой разрыв в уровне популярности регионального телевидения на местах. В связи низким уровнем монетизации и отсутствием качественного контента региональные телеканалы не пользуется популярностью среди населения. Коммерческие проекты пользуются популярностью в ряде республиканских каналов (аудитория, частота и иные факторы), тогда как региональные телеканалы практически не имеют альтернативного финансирования", - говорится в документе.


Авторы доктрины подчеркивают, что интернет-СМИ стали позиционироваться в основном в качестве новостных агрегаторов, что породило недоверие со стороны читателей, а также способствовало их миграции в социальные медиа.

Анализ развития информационного пространства РК показывает наличие некоторой уязвимости отечественной информационной среды от внешнего деструктивного воздействия, которая негативным образом влияет на ценностно-идеологические установки граждан и несет угрозу внутриполитической стабильности", - говорится в доктрине.


С полным текстом проекта указа президента "Об утверждении Информационной доктрины РК" можно ознакомиться по ссылке.
 

Антикор: государству возвращены активы на 600 млн тенге

15.12.2022, 19:32 105081
Антикор: государству возвращены активы на 600 млн тенге
Фото: Акорда
В стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. Как сообщил Олжас Бектенов, за 11 месяцев обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

По поручению главы государства средства, изъятые по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционной службой, уже направляются на возведение школ. В рамках уголовного дела в отношении СПК "Актобе" виновные лица возместили ущерб на 197 млн тенге. Основная часть этой суммы направлена на завершение строительства сельской школы.

Президенту также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

Как доложил председатель агентства, завершен внешний анализ сфер транспортного контроля, недропользования, государственного оборонного заказа, а также деятельности миграционной службы, социально-предпринимательских корпораций и АО "Қазақстан темір жолы". По итогам анализа подготовлено более 2 тысяч предложений по устранению коррупционных рисков.

Глава государства поручил продолжить работу по минимизации уровня коррупции в стране.
 

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят работу

15.12.2022, 19:21 105796
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят работу
Фото: gov.kz
Железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 16 по 17 декабря не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

В связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан 16 по 17 декабря пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.

КГД просит перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
 

О ходе антимонопольных расследований доложил Токаеву глава АЗРК

15.12.2022, 17:58 108726
О ходе антимонопольных расследований доложил Токаеву глава АЗРК
Фото: Акорда
В текущем году завершено 118 расследований, еще 95 находятся на этапе рассмотрения
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе антимонопольных расследований, сообщает Акорда.  

Омаров также доложил главе государства о существующих барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках, и мерах, принимаемых агентством.

Президент был проинформирован о промежуточных результатах антимонопольных расследований и принятых операционных мерах по улучшению деятельности АЗРК, в том числе о внедрении элементов корпоративного управления и цифровизации госуслуг.

В текущем году завершено 118 расследований, еще 95 находятся на этапе рассмотрения", - доложил Омаров.


По итогам встречи глава государства дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.
 

Ликвидировать все стихийные свалки поручил акиматам Смаилов

15.12.2022, 17:19 97036
Ликвидировать все стихийные свалки поручил акиматам Смаилов
Фото: акимат Алматы
Из действующих полигонов только порядка 630 соответствуют экологическим и санитарным нормам
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании совета по переходу к "зеленой экономике" поручил акиматам ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами, сообщает сайт главы правительства.

На заседании министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что доля переработки твердых бытовых отходов по республике за третий квартал текущего года составила 24%. Этот показатель ежегодно увеличивается (2020 - 18%, 2021 - 21%) и должен достичь более 30% к 2025 году.

По его словам, на сегодня в стране действует 3005 полигонов ТБО, при этом планируется строительство еще 20 полигонов в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 142, а сортировка - в 101 населенном пункте.

Премьер-министр подчеркнул, что из числа действующих полигонов только порядка 630 (21%) соответствуют экологическим и санитарным нормам. Он добавил, что ежегодный объем образования бытовых отходов составляет 4-4,5 млн тонн, однако местные исполнительные органы ненадлежащим образом организовывают системы их сбора.

Данная тенденция приводит к повсеместному образованию стихийных свалок, на ликвидацию которых затрачиваются бюджетные средства. В частности, инфраструктура для переработки строительных отходов организована только в Костанайской области и в столице. В оставшихся регионах она отсутствует", - сказал Смаилов.


Он поручил акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.

Кроме того, он отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового градостроительного кодекса.

По вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности выступил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что в соответствии с концепцией по переходу к "зеленой экономике" планируется к 2030 году снизить энергоемкость экономики на 30% (от уровня 2008 года). В этой связи предусматривается реализация мер по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры. По словам министра, это подразумевает внедрение автоматизированных систем управления, энергоменеджмента, установку специальных приборов и замену оборудования.

Премьер-министр поддержал данные подходы и отметил необходимость уделить первоочередное внимание жилищному сектору.

Ранее сообщалось, что переполненные мусорные полигоны беспокоят жителей Алматинской области.

Так, в сентябре жители потребительского кооператива "Дружба" сообщили, что незаконный мусорный полигон частично перекрыл русло реки.

Всего с начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок.
 

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