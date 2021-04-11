Токаев направил телеграмму соболезнования Елизавете II в связи с кончиной принца Филиппа

НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи с кончиной ее супруга принца Филиппа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял трагическую весть о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сообщает пресс-служба Акорды.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования, слова поддержки и сочувствия Вашему Величеству и всем британцам. На протяжении более чем 70 лет, в особенности с момента восшествия на престол Вашего Величества, герцог Эдинбургский являлся Вашей постоянной опорой и источником силы. Уважаемый герой Второй мировой войны, Его Королевское Величество был выдающейся личностью, посвятившей всю свою жизнь служению Соединенному Королевству и Короне, помогая нуждающимся людям и внося вклад в благосостояние британской нации, Содружества и за его пределами. В это трудное время наши молитвы и мысли обращены к Вашему Величеству, Британской Королевской семье, а также ко всем, кто имел честь знать и сотрудничать с принцем Филиппом. Он навсегда останется в нашей памяти как символ достоинства, честности, мужества и преданности своему народу", - говорится в телеграмме.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни.

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