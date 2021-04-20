Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Туркменистана

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НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову в связи с кончиной его отца Мяликгулы Бердымухаммедова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Добрая память о Вашем отце навсегда останется в сердцах его близких и всех соотечественников как о светлом человеке, мудром наставнике и истинном патриоте, посвятившем свою жизнь беззаветному служению Родине. Разделяя боль невосполнимой утраты, желаю Вам и Вашим родным стойкости и крепости духа в это трудное время", – говорится в телеграмме президента Казахстана.

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