Токаев назначил послов в Монголии, Шри-Ланке и Дании

Фото: Акорда

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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов Казахстана в ряде стран, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов Казахстана в ряде стран, сообщила пресс-служба Акорды.





В частности, Алмас Сейтакынов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии, Сергей Викторов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Олжас Сулейменов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.





Кроме того, указом главы государства Габит Койшибаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии.